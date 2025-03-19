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中聯百貨彰化店5/8遷往大埔路 全館85折出清商品
彰化雖然沒有百貨公司，但林立的百貨賣場則十分方便，當彰化市大埔路經營約30年的九如大賣場，上月25日以租約到期停止營業後，即讓附近民眾感到不便，並關心原址後續的使用，如今答案揭曉，將由彰化市中正路中聯百貨彰化店遷來，訂5月8日開幕。
全台連鎖的中聯百貨彰化店現址，鄰近彰化市中正路彰化縣警察局商圈，周遭新建案林立，雖然區位及商機甚佳，但短短約兩百公尺的此一中正路段，卻有兩家全聯福利中心、小北百貨，競爭十分激烈，如今遷往大埔商圈，則可以接收原九如大賣場顧客，而且與其他賣場仍有段距離。
中聯百貨彰化店為配合喬遷及擴大營業，從即日起到4月6日，除部分商品外，將全館85折出清，滿千送百，很多民眾前往搶便宜。店方人員表示，中聯百貨彰化店遷到大埔路648號原九如大賣場原址後，訂5月8日正式營業。
彰化縣雖然沒有百貨公司，但小型的百貨賣場卻很多，由於價格相對低廉，十分親民，幾乎包辦了所有生活用品、家庭裝修的DIY商品，品項繁多，雖然面對電商等競爭，卻仍有一定客群。
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