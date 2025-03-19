消滅高山小白花 玉管處整修山屋、乾式生態廁所

玉管處最近完成轆轆谷、塔芬谷、拉庫音溪山屋改善，將屋簷向外延伸規畫炊煮區，並興建改良乾式生態廁所，減少臭味讓糞便分解成堆肥，避免山屋環境髒亂、周圍布滿衛生紙「小白花」，破壞自然美景和生態環境。

玉山國家公園內共有17座避難山屋，登山路線除八通關越領東段外，就連偏遠的馬博橫斷和長程的南二段都有山屋可用，除了提供休息，兩側搭配儲水桶收集雨水、屋頂太陽能板提供屋內燈光電源，是山友重要的避風港。

避難型山屋無人管理，也為規畫炊煮空間，雨天只能擠在門廳前煮食，影響進出並造成室內氣味不佳，還可能引發火災。玉管處將屋簷向外延伸，當成炊煮區，設置桌椅增加交誼空間，解決山屋炊煮及內部雜亂問題。

山屋旁設有簡易廁所，山林開放後，登山人數大增，簡易廁所無法負荷，山友只能在附近方便，使用過的衛生紙成為突兀的「小白花」，更讓山屋周邊成為「雷區」，破壞自然景觀。

玉管處針對轆轆谷、塔芬谷、拉庫音溪山屋廁所作大幅度的改善，除修復結構破損處及調整廁位，並改變排遺儲存方式，尿液由土壤吸收，糞便則覆木屑混和乾燥初步分解，再移至戶外堆肥。因糞尿分離及加強通風，降低臭味，加大的儲存槽，可供更多山友使用，減少人員維護頻率。改良乾式生態廁所不需沖水及添加化學藥劑，且無需山友轉動手輪。

玉管處說，園區長程登山路線，人工背負材料及工具設備至山屋往往需要5至6天。這次南二段山屋整修，勁捷航空直升機協助廠商將PE水塔及所需建材吊掛至山屋，加速山屋整修速度，充分提升施工效率，讓山友能更早使用。