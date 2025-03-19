南投縣府購舊台汽南投站地 建轉運站串聯路網供轉乘

面積6413平方公尺舊台汽南投站土地閒置逾20年，南投縣府向地主購入，今年取得土地所有權；縣府今天說明規劃興建南投市轉運站，串聯各鄉鎮運輸網及提供聯外轉乘功能。

位於南投市復興路、三和三路口的台汽南投站舊址車站用地，賣給民間人士後閒置20多年未開發，市中心精華土地雜草叢生讓許多人感到可惜；縣長許淑華上任後，推動透過促進民間參與公共建設案辦理轉運站興建作業，縣府今年2月以新台幣近7億元與地主完成過戶。

縣府今天召開南投市轉運站推動說明會，這塊土地使用分區仍為「車站用地」，面積6413平方公尺，規劃作為國道客運、公路客運、市區公車等轉運站，同時規劃設置百貨商場、餐飲空間等，經辦理可行性評估、先期規劃、籌組甄審委員會、招商說明會等作業，預計明年中完成招商、2029年底完成施工、2030年營運。

南投縣政府工務處交通管理所表示，正依促進民間參與公共建設法辦理促參作業，目前進入可行性評估階段，預計今年4月完成初稿及公聽會、7月進入下一步先期規劃；依期程規劃明年下半年公告招商，2026年底與得標廠商簽約後開始興建，招商前先設180格停車場。

交管所也表示，今年向交通部爭取辦理規劃新闢南下國道客運補助經費，規劃完成後，再請交通部協調客運業者營運，並納入轉運站路線；另外，南下客運實施前，向交通部提報南投縣到高鐵彰化站客運路線，今年初審議通過，由南投客運營運「草屯-南投-高鐵彰化站-台鐵田中站（經台76線）」公路客運。