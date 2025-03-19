台中市議會臨時會藍綠再交鋒 上演總預算案口水戰

台中市議臨時會閉會，藍綠議員針對總預算案再開戰場，民進黨議員質疑中央預算被大幅刪減，許多補助可能遭中止，市府該如何處理；國民黨議員酸，中央政府總預算史上最高，還不會做事，綠多次把矛頭指向市長盧秀燕，顯然是怕盧選總統。

民進黨議員曾朝榮表示，這幾天審查市府預算，多數預算都是用於台中建設，議會也樂觀其成，幾乎所有墊付案都通過執行；然而立法院亂刪預算，導致中央可用項目被大幅刪減，如果台中同意墊付，後續中央卻無法補助，市府該如何處理？能否承諾補足中央短缺部分？

國民黨議會黨團書記長李中說，今年總預算是中華民國史上新高，經過刪減仍是史上最高，部分預算行政院自行調整，政院就把重要且可以修理藍白的預算拿掉，再哭哭啼啼說「這不能做、那不能做」，根本綠營自己演戲，還拿來威脅減少地方補助款。

李中痛批，民進黨多次把矛頭對準盧秀燕，不管是新光三越案、洲際棒球場外野視野問題，乃至大罷免、刪預算，彷彿「一切都是盧秀燕的錯」；民進黨害怕盧2028年選總統，才如此針鋒相對。國民黨團其他議員也站到李中席旁，一同聲援。

民進黨議員江肇國反擊，遺憾資深議員有所誤解，中央預算增加來自經濟成長，才有餘裕為台灣做各項福利建設，卻被藍白亂刪，甚至都不知道自己要刪甚麼；民進黨議員陳俞融說，總統府、行政院、監察院的業務費都被刪凍80%以上，已嚴重影響政府運作，台中的資深議員甚至市府官員卻看不到。