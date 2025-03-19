清水國小校舍破損 民代現勘爭取補助
清水國小已有129年歷史，校內除了有日治時期教室及教員宿舍等的古蹟，不少光復後興建的校舍，使用歷史已超過60年，立法委員蔡其昌邀集教育部體育署現勘，看見操場至今已使用逾15年，PU跑道嚴重破損、多處補丁裂縫不平整及嚴重凹陷隆起等，影響師生使用安全，當場爭取經費約955萬元，進行操場跑道及周邊環境整建工程，獲體育署允諾將全力配合。
立法委員蔡其昌表示，清水國小這幾年來陸續爭取危險老舊校舍改建，上午會勘看到操場因已逾使用期限多年，跑道上破損相當嚴重，對於清水國小要重點發展體育班，以及校內師生使用都非常不便及危險，因此找來各單位協助清水國小將操場重新整建，希望今年就開始進行改建計畫，還給學校一個嶄新的運動空間。
校長洪瑞佑表示，感謝立委校友蔡其昌近幾年來奔走爭取多項建設，包含新建「尚美樓」、教學大樓改建、日式古蹟宿舍群等，更協助學校爭取操場改建經費，希望未來能順利讓校園操場跑道能夠早日翻新；教育部體育署也指出，清水國小操場確實已逾使用年限多年且跑道老舊破損、也有竄根隆起等狀況，影響使用安全，體育署會全力配合協助校方改建計畫。
蔡其昌說，清水國小位於清水街上，加上街上較早開發，當時無規劃任何公園綠地、建築物也較為密集，所以清水國小的操場，自然也成為社區居民重要的運動休憩場所，民眾使用頻率非常高，近來時常接到民眾陳情翻修改建，相信未來操場改建完成後，也讓社區居民一起享有更棒的運動設施。
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