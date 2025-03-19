清明掃墓不再塞車 彰化警方鎖定10大公墓疏導交通
清明節即將到來，彰化縣警察局提前在清明連假前一周，在3月29、30日即開始10個大型公墓規劃勤務，疏導周邊交通，必要時將取締違規，消防局也將鎖定易發生掃墓火警的公墓，動用無人機宣導及取締，環保局則為推動「清明節以功代金」，鼓勵民眾以行善取代焚燒紙錢。
彰化縣警察局針對十大公墓園區的交通疏導措施如下：
一、彰化市第2公墓4月3日至6日每日8時至16時禁止車輛進入。
二、芬園鄉第3公墓3月29日、30日及4月3日、4日每日8時至16時，彈性管制車輛進出彰員路、碧園路一段287巷及彰南路一段653巷。
三、永靖鄉永南公墓4月4日8時至16時規劃單向通行，車輛由永福路一段153巷進入，由福德路離開。
四、鹿港鎮第1公墓3月29日、30日及4月4日每日8時至16時，彈性管制車輛由龍舟路、員大排道路口進入公墓。
五、鹿港鎮第5公墓3月30日及4月4日每日8時至16時，彈性管制車輛由南勢巷與洋仔厝溪橋北岸路口進入公墓。
六、福興鄉第15公墓3月29日、30日及4月3日至6日每日9時至16時，彈性管制車輛由沿海路三段與下寮巷路口進入公墓。
七、伸港鄉第1公墓3月29日、30日及4月3日、4日每日8時至16時規劃單向通行，車輛由中華路958巷進入，由中華路670巷離開。
八、田中鎮第5公墓4月3日、4日每日9時至12時及13時至16時規劃單向通行，由沙崙路北端進入，由同安路380巷離開。
九、田中鎮第7公墓4月3日、4日每日9至12時及13至16時規劃單向通行，由民光路與埔頭路口進入，由埔頭路243巷口離開。
十、社頭鄉第6公墓4月3日、4日每日9至12時及14至17時規劃單向通行，由山腳路二段公墓入口進入，由山腳路二段432巷口離開。
消防局列出彰化縣10大火災熱點墓區，包括彰化市第一公墓（岸頭山公墓）、第二公墓（培元中學後方）、第三公墓(安溪東路公墓)、第四公墓(一心南街公墓)、員林市第三公墓（坡姜巷公墓）、大村鄉第十公墓(擺塘村)、大村鄉第三公墓(加錫村)、鹿港鎮第四公墓(海埔公墓)、福興鄉第十八公墓（外中公墓）及二林鎮廣東厝公墓。
消防局表示，清明節當天，除了加強巡邏外，並在火災高風險墓區加設消防取水站，提供手提透明夾鏈袋及輕便水桶，以便於用火後立即澆熄火種，並將動用無人機宣導及蒐證，如發現任意放火燒雜草，將予取締。
彰化縣環保局為推動「清明節以功代金」，鼓勵民眾以行善取代焚燒紙錢，民眾即日起到4月10日活動期間，前往四大超商事務機點選「以功代金」捐款達300元以上，即可獲得大面額紙錢Q版造型「芬園水粉」1分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言