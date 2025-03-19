清明掃墓不再塞車 彰化警方鎖定10大公墓疏導交通

清明節即將到來，彰化縣警察局提前在清明連假前一周，在3月29、30日即開始10個大型公墓規劃勤務，疏導周邊交通，必要時將取締違規，消防局也將鎖定易發生掃墓火警的公墓，動用無人機宣導及取締，環保局則為推動「清明節以功代金」，鼓勵民眾以行善取代焚燒紙錢。

彰化縣警察局針對十大公墓園區的交通疏導措施如下：

一、彰化市第2公墓4月3日至6日每日8時至16時禁止車輛進入。

二、芬園鄉第3公墓3月29日、30日及4月3日、4日每日8時至16時，彈性管制車輛進出彰員路、碧園路一段287巷及彰南路一段653巷。

三、永靖鄉永南公墓4月4日8時至16時規劃單向通行，車輛由永福路一段153巷進入，由福德路離開。

四、鹿港鎮第1公墓3月29日、30日及4月4日每日8時至16時，彈性管制車輛由龍舟路、員大排道路口進入公墓。

五、鹿港鎮第5公墓3月30日及4月4日每日8時至16時，彈性管制車輛由南勢巷與洋仔厝溪橋北岸路口進入公墓。

六、福興鄉第15公墓3月29日、30日及4月3日至6日每日9時至16時，彈性管制車輛由沿海路三段與下寮巷路口進入公墓。

七、伸港鄉第1公墓3月29日、30日及4月3日、4日每日8時至16時規劃單向通行，車輛由中華路958巷進入，由中華路670巷離開。

八、田中鎮第5公墓4月3日、4日每日9時至12時及13時至16時規劃單向通行，由沙崙路北端進入，由同安路380巷離開。

九、田中鎮第7公墓4月3日、4日每日9至12時及13至16時規劃單向通行，由民光路與埔頭路口進入，由埔頭路243巷口離開。

十、社頭鄉第6公墓4月3日、4日每日9至12時及14至17時規劃單向通行，由山腳路二段公墓入口進入，由山腳路二段432巷口離開。

消防局列出彰化縣10大火災熱點墓區，包括彰化市第一公墓（岸頭山公墓）、第二公墓（培元中學後方）、第三公墓(安溪東路公墓)、第四公墓(一心南街公墓)、員林市第三公墓（坡姜巷公墓）、大村鄉第十公墓(擺塘村)、大村鄉第三公墓(加錫村)、鹿港鎮第四公墓(海埔公墓)、福興鄉第十八公墓（外中公墓）及二林鎮廣東厝公墓。

消防局表示，清明節當天，除了加強巡邏外，並在火災高風險墓區加設消防取水站，提供手提透明夾鏈袋及輕便水桶，以便於用火後立即澆熄火種，並將動用無人機宣導及蒐證，如發現任意放火燒雜草，將予取締。