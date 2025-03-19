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台中西屯區首座好宅可申請了！ 3月22日開放看屋

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市西屯國安一期好宅，3月22日開放辦看屋，圖為西屯國安一期好宅建築外觀。圖／台中市政府提供
台中市西屯國安一期好宅，3月22日開放辦看屋，圖為西屯國安一期好宅建築外觀。圖／台中市政府提供

台中市西屯區首座社宅「西屯國安一期好宅」，開放申請至3月31日，住宅處宣布，3月22日（周六）上午9時至中午，下午1時至4時舉辦現場看屋活動，開放參觀創業房型、共居房型、一、二、三房型樣品屋、實品屋及公設空間。

住宅處說明，西屯國安一期好宅基地，南臨國安一路、北臨國安二路、東臨福林路、西臨玉門路，附近有國安國小、福科國中、宜寧高中、東海大學、澄清醫院、台中榮總、國安1號公園、中部科學園區及米平方商場等生活便利、機能完善。

西屯國安一期好宅建築樓高15層，地下層3層，規畫有創業房型、共居房型、一房型、二房型及三房型，共提供500戶居住單元。

住宅處指出，西屯國安一期好宅第1年租金以市價5折出租，創業房型（17至21坪）租金含管理費為9100至1萬1300元；共居房型（10至12坪）租金含管理費為4700至5600元；一房型（12至20坪）租金含管理費為6100至9000元；二房型（25-28坪）租金含管理費為9600元至1萬700元；三房型（37至40坪）租金含管理費為1萬4200元至1萬5400元。

住宅處說明，西屯國安一期好宅，每戶配有冷氣、窗簾、單人或雙人床箱、衣櫃、衛浴設備、上下廚櫃、流理台、抽油煙機、電陶爐（或瓦斯爐）、天然氣熱水器及燈具等家具（家電）。

住宅處表示，為讓民眾申請前了解空間規畫，3月22日開放現場看屋，包括全台首創的創業房型，採前店後住，擁有小型櫥窗店面、居住空間及陽台；共居房型適合一群志同道合室友，擁有共享客廳、廚房等，現場也設立諮詢櫃台。

住宅處提醒，凡年滿18歲，入住者名下無自有住宅，符合公告財稅標準皆可提出申請，歡迎有租屋需求者，至台中市社會住宅17租網站填寫申請資料及上傳相關證明文件，網路申請為24小時開放，民眾可多加利用。

台中市西屯國安一期好宅，3月22日開放辦看屋，圖為創業房型樣品屋。圖／台中市政府提供
台中市西屯國安一期好宅，3月22日開放辦看屋，圖為創業房型樣品屋。圖／台中市政府提供
台中市西屯國安一期好宅，3月22日開放辦看屋，圖為共居房型樣品屋。圖／台中市政府提供
台中市西屯國安一期好宅，3月22日開放辦看屋，圖為共居房型樣品屋。圖／台中市政府提供
台中市西屯國安一期好宅，3月22日開放辦看屋，圖為創業房型樣品屋。圖／台中市政府提供
台中市西屯國安一期好宅，3月22日開放辦看屋，圖為創業房型樣品屋。圖／台中市政府提供

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