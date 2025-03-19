彰化道路挖不停惹民怨 影響最大的台水管線趕年底完工

彰化縣近期挖路頻繁，尤其是為因應鳥嘴潭人工湖的供水，埋設長達85公里的自來水管線，更讓民眾有「行不得也」的苦痛，不過，水公司表示，這項工程進度已達83%，預定年底完成，預定明年6月，鳥嘴潭人工湖水源就可供給每天21萬噸，解決彰化縣供水問題。

彰化市陳姓市民反映，最近彰化市道路挖得不停，嚴重影響交通，尤其是交通尖峰時段，更常造成塞車，加上機具隆隆施工聲，及揚起的塵埃，讓市民飽受噪音及空汙之苦，要求各路權單位有效改善。

公路局彰化工務段段長廖志彬說，工務段所轄路段中，目前有彰南路一段到三段從中山路到中彰快速道路長3公里、15個路口改善工程，工務段正加緊趕工，希望趕在8月底前完工；至於台1線及台19線部分，則有水公司正在辦理鳥嘴潭人工湖供水管線開挖工程。

彰化市公所工務課表示，目前市區開挖的路段，除孔門路延伸到中華路、彰水路的自來水管開挖工程外，市區主要挖路仍是由中央發包的中正路等汙水下水道管線埋設工程，另曉陽路則有欣彰天然氣公司的管線汰換工程。

為因應鳥嘴潭人工湖供水，台水公司彰化縣最近幾年都大舉埋設輸水幹管，由於管徑大，占用路面施工相對較大，也嚴重影響交通。台水公司表示，水公司在彰化縣辦理的埋管工程長達85公里，經過積極趕工下，到目前已埋設71公里，以長度計算進度為83%，尚在施工的路段主要是銜接橋面的工程，預定今年年底即可完工。

彰化縣每天的自來水用水量約42萬噸，但因縣內沒有水庫，供水除了仰賴其他縣市外，也必須抽取地下水。台水公司表示，南投鳥嘴潭人工湖已興建完成，預計明年6月可全面供水，可提供彰化縣一半即每天21萬噸用水，雖然因管線埋設造成民眾不便，卻可以解決彰化縣長期供水不足的問題。

縣府工務處表示，這些工程均經過申請，縣府均要求施工單位做好交通維持、避免影響空汙及噪音等問題。