聽新聞
0:00 / 0:00
草莓盛產 台中潭子草莓世界清明連假還可採
目前正是草莓盛產期，清明連假後都可採果，十方啟能中心今天與志工帶身心障礙學員到台中潭子草莓世界體驗採果樂趣，學員們看到鮮紅草莓很興奮，在志工教導下小心摘下草莓，開心說很有成就感。
十方啟能中心表示，該中心每個月都會安排身心障礙學員進入社區，讓他們能適應並融入社區生活，今天安排到潭子草莓世界採果體驗，每位學員都有一到二位志工和工作人員指導。
草莓世界業者許彤蓉表示，今年過年前因氣溫低，草莓開花結果少，過年前量少價格高，一斤約500到600元，現在氣溫回暖，二月到三月是草莓盛產期，草莓世界開放採草莓，每天都有人進果園採果，現場再秤重量計價，今天價格一斤330元，草莓世界種植草莓已10多年，潭子的草莓園區占地4公頃，育種也研發新品種，更抗熱和抗病。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言