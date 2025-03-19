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草莓盛產 台中潭子草莓世界清明連假還可採

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
十方啟能中心今天和志工帶學員，到台中市潭子區草莓世界體驗採果。記者游振昇／攝影
十方啟能中心今天和志工帶學員，到台中市潭子區草莓世界體驗採果。記者游振昇／攝影

目前正是草莓盛產期，清明連假後都可採果，十方啟能中心今天與志工帶身心障礙學員到台中潭子草莓世界體驗採果樂趣，學員們看到鮮紅草莓很興奮，在志工教導下小心摘下草莓，開心說很有成就感。

十方啟能中心表示，該中心每個月都會安排身心障礙學員進入社區，讓他們能適應並融入社區生活，今天安排到潭子草莓世界採果體驗，每位學員都有一到二位志工和工作人員指導。

草莓世界業者許彤蓉表示，今年過年前因氣溫低，草莓開花結果少，過年前量少價格高，一斤約500到600元，現在氣溫回暖，二月到三月是草莓盛產期，草莓世界開放採草莓，每天都有人進果園採果，現場再秤重量計價，今天價格一斤330元，草莓世界種植草莓已10多年，潭子的草莓園區占地4公頃，育種也研發新品種，更抗熱和抗病。

十方啟能中心今天和志工帶學員，到台中市潭子區草莓世界體驗採果。記者游振昇／攝影
十方啟能中心今天和志工帶學員，到台中市潭子區草莓世界體驗採果。記者游振昇／攝影
十方啟能中心今天和志工帶學員，到台中市潭子區草莓世界體驗採果。記者游振昇／攝影
十方啟能中心今天和志工帶學員，到台中市潭子區草莓世界體驗採果。記者游振昇／攝影
十方啟能中心今天和志工帶學員，到台中市潭子區草莓世界體驗採果。記者游振昇／攝影
十方啟能中心今天和志工帶學員，到台中市潭子區草莓世界體驗採果。記者游振昇／攝影

氣溫 草莓 過年

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