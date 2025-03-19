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假水保濫倒廢棄物！台中沙鹿驚見「垃圾山」地主傻眼

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局聯手檢警，破獲環保犯罪集團涉嫌在沙鹿區山坡地，違規棄置並回填營建廢棄物。圖／台中市環保局提供
台中市環保局聯手檢警，破獲環保犯罪集團涉嫌在沙鹿區山坡地，違規棄置並回填營建廢棄物。圖／台中市環保局提供

台中市環保局聯手檢警，破獲謝男等環保犯罪集團，涉嫌在沙鹿區山坡地，假借水土保持之名義，違規棄置並回填營建廢棄物，占地逾1694坪，全案偵結。地主看到營建廢棄物濫倒成山超傻眼，環保局提醒，地主應善盡土地管理責任。

台中市環保局去年7月接獲民眾反映，沙鹿區山坡地遭違規棄置並回填營建廢棄物，經隨即派員現地勘查及監控、會同保七總隊第三大隊成立專案小組，啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」，並通報台中地檢署分案偵辦。

專案小組查出，謝男在去年2月起向不知情地主承租位於台中市沙鹿區的土地，涉嫌夥同楊、林、陳男架設圍籬，收受營建混合物，並現場整地、堆置及掩埋，並且利用挖土機阻擋外來車輛進出入。

專案小組在去年8月，經監控、埋伏及蒐證，待時機成熟，當場查獲謝嫌等人駕駛營業貨運曳引車及挖土機從事整地、傾倒及掩埋廢棄物，依現行犯逮捕並查扣營業貨運曳引車1輛、挖土機2輛及發電機1輛。

專案小組查出，謝男等4人涉嫌假借水土保持之名，非法回填廢棄物，違規使用面積逾1694坪（5600平方公尺），不法獲利6800多萬元，全案偵結，檢方依違反廢棄物清理法及水土保持法罪嫌起訴被告謝男等4人。

環保局長陳宏益表示，杜絕環保犯罪，檢警環組聯合查緝機制多年，如涉及違反廢棄物清理法，最高可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。

環保局提醒，土地出租人慎選租賃對象及確認承租用途，並加強巡視，善盡土地管理責任，避免遭非法棄置。若土地出租人未善盡管理義務，依廢棄物清理法，出租人需負起環境復原的狀態責任。

民眾若發現重大環保汙染，請撥打環保局報案專線04-23280380或免付費專線0800-066666通報。

台中市環保局聯手檢警，破獲環保犯罪集團涉嫌在沙鹿區山坡地，違規棄置並回填營建廢棄物。圖／台中市環保局提供
台中市環保局聯手檢警，破獲環保犯罪集團涉嫌在沙鹿區山坡地，違規棄置並回填營建廢棄物。圖／台中市環保局提供
台中市環保局聯手檢警，破獲環保犯罪集團涉嫌在沙鹿區山坡地，違規棄置並回填營建廢棄物。圖／台中市環保局提供
台中市環保局聯手檢警，破獲環保犯罪集團涉嫌在沙鹿區山坡地，違規棄置並回填營建廢棄物。圖／台中市環保局提供
台中市環保局聯手檢警，破獲環保犯罪集團涉嫌在沙鹿區山坡地，違規棄置並回填營建廢棄物。圖／台中市環保局提供
台中市環保局聯手檢警，破獲環保犯罪集團涉嫌在沙鹿區山坡地，違規棄置並回填營建廢棄物。圖／台中市環保局提供
台中市環保局聯手檢警，破獲環保犯罪集團涉嫌在沙鹿區山坡地，違規棄置並回填營建廢棄物。圖／台中市環保局提供
台中市環保局聯手檢警，破獲環保犯罪集團涉嫌在沙鹿區山坡地，違規棄置並回填營建廢棄物。圖／台中市環保局提供

台中市 廢棄物 環保局長

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