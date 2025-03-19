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彰化海牛文化節 擲筊選5月18日舉辦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣長王惠美擲筊請示，擇定國際海牛文化節5月18日舉行。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美擲筊請示，擇定國際海牛文化節5月18日舉行。記者簡慧珍／攝影

彰化縣國際海牛文化節登錄為無形文化資產，備受關注。縣長王惠美昨到芳苑鄉普天宮擲筊選出今年舉辦日期，農業處準備3個日期選項，其中5月18日以三個聖筊勝出，全程不到半小時，皆大歡喜。

彰化縣沿海養殖牡蠣人家百年來駕駛黃牛拉車到潮間帶採蚵，2016年被申請登錄為彰化第一個產業形式的無形文化資產，保存牡蠣養殖技巧與海牛訓練知識，2020年轉為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產。今年第七次舉辦國際海牛文化節，縣政府期盼在地轉型國際化。

縣長王惠美循慣例，昨到活動場地芳苑普天宮擲筊，此儀式是向主神媽祖請示今年舉辦日期。縣政府農業處準備3個吉日，以筊數最多者為舉辦日。

往年縣政府農業處準備3至5個日期依序擲筊，未必次次順利，總要花費一些時間，新冠疫情期間擲筊尤其不順利，中場休息5分鐘，2023年第一輪就擲出六個聖筊確定舉辦日期，今年媽祖也「阿沙力」，儀式在半小時內完成，擇定國曆5月18日（農曆4月21日）舉辦海牛文化節。

王惠美表示，芳苑潮間帶有白天日曬，晚上海水浸泡，Q彈有勁的SPA珍珠蚵可品嘗，又有海空步道、台61線高架橋下廣場可散步，值得全國民眾到芳苑拜媽祖、賞美景，體驗全國唯一的海牛文化。

文化資產 海牛

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