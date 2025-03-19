中捷橘線延伸清水 拚與主線同時開工

台中捷運橘線原規畫從霧峰到台中機場，市府回應地方需求規畫延伸到清水，交通部同意補助可行性研究，市府力拚延伸線與主線工程併1案，同時開工與完工，總工程費約1800億。藍綠民代樂觀其成。

市府捷運工程局昨在市政會議提案，中央補助中捷橘線延伸海線地區，可行性研究共1170萬元，市府自籌830萬元，今年度先行墊付250萬元，通過後送議會審議，宣告橘線延伸線正式啟動。

市長盧秀燕說，橘線原本從霧峰市區開到海線台中國際機場，地方都希望延伸到清水，她對此非常重視。民進黨籍台中立委蔡其昌日前也表示，成功爭取鐵道局核定補助此案可行性研究，盼市府盡快招標。

捷運局長蘇瑞文說，橘線可行性研究報告書去年已送交通部審查，原規畫長度29.2公里、26個車站，起點站是台中國際機場，終點站在霧峰市區；海線居民反映應再延伸，經考慮清水、沙鹿的交通網，市府再規畫延伸到清水，串聯藍線。

蘇瑞文指出，台中機場到清水延伸線初估約6公里長，是下坡路段，考量電聯車行駛安全，將一路高架到靠近藍線B1站臨港路一帶；橘線主線加延伸線，總工程費約1800億元。如議會審議通過墊付案，市府力拚延伸線和主線的工程部分併成1案，同時開工、同時完工。

台中市議長張清照表示，「捷運橘線」延伸清水區是海線居民共同的期待，他多次找交通局研議會勘，感謝中央與地方預留尾軌延伸。他說，希望橘線盡速動工，串聯藍線形成路網，海線人口持續增加，才有實質幫助。

民進黨團總召王立任說，市府與立委合作，呼應地方需求，把捷運橘線延伸到清水與藍線交會，他樂觀其成。他希望捷運從台中機場延至海線後，再透過輕軌方式，串聯到海線市區及各景點如高美濕地等，交通便利且讓海線觀光發展更具特色。