昔日霸氣送金飾 晚年住鐵皮屋！員林老鎮長蔡教義辭世 享壽88歲

彰化縣員林市（包括員林市改制前的員林鎮）唯一外省籍地方首長蔡教義，本月辭世不久即出殯，享壽88歲，知悉的民眾對他充滿傳奇但晚年蕭條的人生，無不唏噓。

據考證，蔡教義祖籍湖南，跟著國民政府播遷，先在澎湖就讀實驗中學，再遷來彰化縣念員林實驗中學。據地方人士指出，蔡教義為人豪氣，說話算話，來到員林鎮經常接觸國民黨人士，有人認為他沒政治背景，能被提名競選縣議員全憑與國民黨政壇紅人宋楚瑜同鄉。

地方人士表示，蔡教義換跑道競選鎮長時，競選總部只有他和妻子，相當冷清，對手的總部每日士紳、樁腳雲集，氣勢十足，蔡教義不但到廟裡發誓和祈求打敗對手，還對選民說「30年我是『歹囝』，現在改好，可是有人30年後一樣是『歹囝』」最後高票當選。

蔡教義很有個性，為人清廉不貪汙，認為政風室主任吹毛求疵，命人把政風室主任辦公桌椅搬鎮公所一樓大門口的對面「鎮風」；為獎勵鎮公所績優員工，他自掏腰包買5錢至1兩的金項鍊當禮，又因與宋楚瑜同鄉，蔡教義獲補助開闢41條新道路和改善南南路淹水，政績卓著，順利連任2屆鎮長。

鎮長卸任後，他與妻子的經濟每況愈下，兩個兒子事業平平，相關傳言不少，但他不過問政治轉為經商，到百果山經營卡拉OK被檢舉違法，改到南投風景區擺攤，晚年居住員南路一間鐵皮屋，蔡完全淡出世事，直到去世才又喚起民眾回憶。