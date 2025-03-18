影／彰化「孵」巨蛋盼企業出手 頂新集團：有想法是好事

彰化縣政府要「孵蛋」，企盼味全龍隊的東家頂新集團協助，頂新集團今回應「有想法和計畫是好事」，並表示頂新魏家四兄弟成立頂新和德基金，最近10年內投入慈善、棒球、飲食教育及青年創業等領域，數百萬人受惠，將繼續堅守初心與地方共生共榮。

頂新和德基金捐助人代表魏應充今回顧10年前與兄弟決議成立基金，歷經200多會議，並廣邀專家共同研擬方向，最終確立以四大核心領域為基石，一鄉一企業，將善與愛的影響力從家鄉永靖推展到全台。他強調，善與愛的力量，如種子般需要悉心灌溉，才能在這片土地上開花結果，為台灣帶來更美好的未來。

頂新和德基金先透過1997年成立的頂新和德文教基金會，開展慈善公益、接棒未來、人文創生和社區深耕的四大計畫，2016年捐助成立灃食公益飲食文化教育基金會，推動飲食文化教育，2017年成立好食好事基金會，支持食農新創產業，期盼結合各領域的希望工程為社會帶來改變。

灃食公益飲食文化教育基金會2016年起辦理「營養5餐」計畫，推動校園食育累計影響2萬4872名學生、舉辦161場飲食講座、開發飲食桌遊，製作線上課程與Podcast已吸引337萬人次點閱。

好食好事基金會2017年成立，至今已成功扶植65家新創企業，將團隊總資本額由9億元提升至18億元，成長率達101%，基金會近年將經驗導入農業縣市，協助青農返鄉創業，迄今已協助20個食農青創團隊。

為打造棒球經濟生態圈，魏應充促成味全龍職業棒球隊復出，並透過頂新和德文教基金會「接棒未來」公益計畫，持續支持基層棒球及女子棒球，由基金會贊助的接棒未來女子棒球隊已勇奪6屆全國女子棒球錦標賽冠軍。