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影／彰化「孵」巨蛋盼企業出手 頂新集團：有想法是好事

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
頂新和德基金捐助人代表魏應充今說明一鄉一企業的回饋家鄉公益理念。記者林宛諭／攝影
頂新和德基金捐助人代表魏應充今說明一鄉一企業的回饋家鄉公益理念。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府要「孵蛋」，企盼味全龍隊的東家頂新集團協助，頂新集團今回應「有想法和計畫是好事」，並表示頂新魏家四兄弟成立頂新和德基金，最近10年內投入慈善、棒球、飲食教育及青年創業等領域，數百萬人受惠，將繼續堅守初心與地方共生共榮。

頂新和德基金捐助人代表魏應充今回顧10年前與兄弟決議成立基金，歷經200多會議，並廣邀專家共同研擬方向，最終確立以四大核心領域為基石，一鄉一企業，將善與愛的影響力從家鄉永靖推展到全台。他強調，善與愛的力量，如種子般需要悉心灌溉，才能在這片土地上開花結果，為台灣帶來更美好的未來。

頂新和德基金先透過1997年成立的頂新和德文教基金會，開展慈善公益、接棒未來、人文創生和社區深耕的四大計畫，2016年捐助成立灃食公益飲食文化教育基金會，推動飲食文化教育，2017年成立好食好事基金會，支持食農新創產業，期盼結合各領域的希望工程為社會帶來改變。

灃食公益飲食文化教育基金會2016年起辦理「營養5餐」計畫，推動校園食育累計影響2萬4872名學生、舉辦161場飲食講座、開發飲食桌遊，製作線上課程與Podcast已吸引337萬人次點閱。

好食好事基金會2017年成立，至今已成功扶植65家新創企業，將團隊總資本額由9億元提升至18億元，成長率達101%，基金會近年將經驗導入農業縣市，協助青農返鄉創業，迄今已協助20個食農青創團隊。

為打造棒球經濟生態圈，魏應充促成味全龍職業棒球隊復出，並透過頂新和德文教基金會「接棒未來」公益計畫，持續支持基層棒球及女子棒球，由基金會贊助的接棒未來女子棒球隊已勇奪6屆全國女子棒球錦標賽冠軍。

公益 魏應充

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