彰化伸港6旬婦霸占騎樓再堆「垃圾山」 彰環局出手限2周改善

彰化縣伸港鄉一名六十多歲婦人長期撿荒，都堆在別人空屋外的透天厝騎樓，還睡在上面，四鄰實在再也受不了「垃圾山」臭味，向縣議員賴美清陳情，婦人對民代關心，只說「全家死光光」。環保局派員稽查後限期兩周改善。

賴清美春節前探望六旬婦一次，今與新港村長蔡復成同往關懷，看見婦人坐在垃圾堆裡，還在紙板寫字警告「若移動物品就是小偷」，對賴清美的詢問靠何維生，婦人自稱撿拾別人不要的食物，若沒錢就去撿資源回收物出售賺取微薄收入。賴清美又問「阿婆，你的家人呢？」婦人反覆說「全家死光光了」。

賴清美表示，這名婦人最初在什股村住家堆滿垃圾，鄰居受不了，由村長出面找人清理，她搬到海尾村別人空地堆垃圾，鄰居抗議，環保局接獲通報派員稽查，最後又是村長出動志工清除，今年婦人找到一處無人居住的透天厝，屋主住台北沒回伸港鄉，婦人霸占騎樓，撿來的回收物和垃圾堆到頂住天花板，還滿出到路肩，她睡垃圾堆很自在，但鄰居受不了垃圾臭味，要求縣政府相關單位介入處理。