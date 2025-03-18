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彰化伸港6旬婦霸占騎樓再堆「垃圾山」 彰環局出手限2周改善

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣伸港鄉一名六十多歲婦女習慣撿拾資源回收物及廢棄物堆垃圾山，縣議員賴清美和新港村長蔡復成前往關懷。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉一名六十多歲婦女習慣撿拾資源回收物及廢棄物堆垃圾山，縣議員賴清美和新港村長蔡復成前往關懷。圖／縣議員賴清美提供

彰化縣伸港鄉一名六十多歲婦人長期撿荒，都堆在別人空屋外的透天厝騎樓，還睡在上面，四鄰實在再也受不了「垃圾山」臭味，向縣議員賴美清陳情，婦人對民代關心，只說「全家死光光」。環保局派員稽查後限期兩周改善。

賴清美春節前探望六旬婦一次，今與新港村長蔡復成同往關懷，看見婦人坐在垃圾堆裡，還在紙板寫字警告「若移動物品就是小偷」，對賴清美的詢問靠何維生，婦人自稱撿拾別人不要的食物，若沒錢就去撿資源回收物出售賺取微薄收入。賴清美又問「阿婆，你的家人呢？」婦人反覆說「全家死光光了」。

賴清美表示，這名婦人最初在什股村住家堆滿垃圾，鄰居受不了，由村長出面找人清理，她搬到海尾村別人空地堆垃圾，鄰居抗議，環保局接獲通報派員稽查，最後又是村長出動志工清除，今年婦人找到一處無人居住的透天厝，屋主住台北沒回伸港鄉，婦人霸占騎樓，撿來的回收物和垃圾堆到頂住天花板，還滿出到路肩，她睡垃圾堆很自在，但鄰居受不了垃圾臭味，要求縣政府相關單位介入處理。

環保局日前派員稽查後，發文要求屋主陳述意見，若無法舉證堆放垃圾的行為人，將依廢棄物清理法裁罰屋主1200元至6000元，並要求兩周內改善。

彰化縣伸港鄉一名六十多歲婦女習慣撿拾資源回收物及廢棄物堆垃圾山，屢被鄰居抗議。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉一名六十多歲婦女習慣撿拾資源回收物及廢棄物堆垃圾山，屢被鄰居抗議。圖／縣議員賴清美提供

環保局 透天厝 鄰居

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