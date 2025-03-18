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「原來是客」山海文化交流 孩子跳脫課本開闊視野

中央社／ 台中18日電

「原來是客」山海文化交流活動今天登場，由台中市議員王立任主辦。讓山線、海線的孩子體驗鹹鴨蛋製作、濕地生態導覽、射箭課程等，跳脫課本，親身體驗不同族群文化，開闊更寬廣視野。

民進黨籍台中市議員王立任主辦「原來是客」活動今天登場，此次，王立任邀請來自金門的中正國小學童，將和台中市的萬豐、博屋瑪、東勢、德芙蘭國小，一起前往台中海線，和永寧、鹿峰、高美、建國、東明國小進行深度交流。

孩子們透過文化體驗、校園參訪及藝術展演，在學習中建立更深厚的情誼。體驗課程豐富有趣，例如永寧國小的傳統鹹鴨蛋製作、高美國小的濕地生態導覽、建國國小的小提琴、射箭課程，每項活動都讓孩子驚喜連連。

午後，一行人前往三井OUTLET，搭乘遊園觀光列車。最受矚目的交流演出，今天晚間7時在港區藝術中心，各校師生精心準備的光影偶戲、族語戲劇、弦樂合唱、舞蹈表演等輪番上陣，為這場交流畫下最精彩的篇章。

王立任指出，每年3月的「原來是客」，是山線與海線孩子們最期待的盛會，透過交流讓孩子們跳脫書本，在真實的互動間學習，體驗不同的族群文化，開闊孩子們更寬廣的視野。明年海線學校將回訪山線，當地師生安排特色課程，讓文化交流的種子持續萌芽。

台中市 濕地 議員

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