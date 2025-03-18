2025國際海牛文化節舉辦日期PK 芳苑普天宮媽祖聖示5/18舉辦

彰化縣長王惠美今到芳苑鄉普天宮，擲筊請示舉辦2025國際海牛文化節的日期，3個吉日之中的第二個日期首先出局，第一、第三個日期PK，第三個日期國曆5月18日以三個聖筊勝出，全程不到半小時，皆大歡喜。

彰化縣沿海養殖牡蠣人家百年以來駕駛黃牛拉車到潮間帶採蚵，2016年被申請登錄為彰化第一個產業形式的無形文化資產，因保存牡蠣養殖技巧與海牛訓練知識，2020年轉為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產，縣政府期盼海牛文化國際化，今年第七次舉辦國際海牛文化節。

縣長王惠美今照例到國際海牛文化節的活動場地芳苑普天宮，擲筊向媽祖請示今年舉辦日期。縣政府農業處準備3個吉日，第一輪擲筊僅第二個吉日獲一聖筊，第二輪擲筊第一、第三個吉日各3聖筊，第二個吉日反而「擲嘸」。司儀宣布第一、三個吉日擲筊決定舉辦日期，王惠美補充說「以筊數最多者為舉辦日期」，司儀連忙跟媽祖報告，王惠美開始擲筊，第一個吉日1聖筊，第三吉日3聖筊，參加擲筊祈福典禮的芳苑鄉長林保玲、鄉代表會主席陳禮模、芳苑普天宮總幹事鄭建上、彰化區漁會秘書郭式雄等各級民代、士紳熱烈鼓掌。

往年縣政府農業處準備3至5個日期依序擲筊，未必次次順利，總要花費一些時間，新冠疫情期間擲筊尤其不順利，中場休息5分鐘，2023年第一輪就擲出六個聖筊確定舉辦日期，今媽祖也「阿沙力」，半小時內聖示完畢。

王惠美表示，2025國際海牛文化節在普天宮媽祖聖示下，擇定國曆5月18日（農曆4月21日）舉辦，芳苑潮間帶有白天日曬，晚上海水浸泡，Q彈有勁的SPA珍珠蚵可品嘗，又有海空步道、台61線高架橋下廣場可散步，值得全國民眾到芳苑拜媽祖、賞美景，體驗全國唯一的海牛文化。