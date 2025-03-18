快訊

MLB／大谷翔平新戰靴藏巧思！新賽季首打席內野出局

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

2025國際海牛文化節舉辦日期PK 芳苑普天宮媽祖聖示5/18舉辦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美向普天宮媽祖擲筊請示舉辦國際海牛文化節的日期。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美向普天宮媽祖擲筊請示舉辦國際海牛文化節的日期。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長王惠美今到芳苑鄉普天宮，擲筊請示舉辦2025國際海牛文化節的日期，3個吉日之中的第二個日期首先出局，第一、第三個日期PK，第三個日期國曆5月18日以三個聖筊勝出，全程不到半小時，皆大歡喜。

彰化縣沿海養殖牡蠣人家百年以來駕駛黃牛拉車到潮間帶採蚵，2016年被申請登錄為彰化第一個產業形式的無形文化資產，因保存牡蠣養殖技巧與海牛訓練知識，2020年轉為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產，縣政府期盼海牛文化國際化，今年第七次舉辦國際海牛文化節。

縣長王惠美今照例到國際海牛文化節的活動場地芳苑普天宮，擲筊向媽祖請示今年舉辦日期。縣政府農業處準備3個吉日，第一輪擲筊僅第二個吉日獲一聖筊，第二輪擲筊第一、第三個吉日各3聖筊，第二個吉日反而「擲嘸」。司儀宣布第一、三個吉日擲筊決定舉辦日期，王惠美補充說「以筊數最多者為舉辦日期」，司儀連忙跟媽祖報告，王惠美開始擲筊，第一個吉日1聖筊，第三吉日3聖筊，參加擲筊祈福典禮的芳苑鄉長林保玲、鄉代表會主席陳禮模、芳苑普天宮總幹事鄭建上、彰化區漁會秘書郭式雄等各級民代、士紳熱烈鼓掌。

往年縣政府農業處準備3至5個日期依序擲筊，未必次次順利，總要花費一些時間，新冠疫情期間擲筊尤其不順利，中場休息5分鐘，2023年第一輪就擲出六個聖筊確定舉辦日期，今媽祖也「阿沙力」，半小時內聖示完畢。

王惠美表示，2025國際海牛文化節在普天宮媽祖聖示下，擇定國曆5月18日（農曆4月21日）舉辦，芳苑潮間帶有白天日曬，晚上海水浸泡，Q彈有勁的SPA珍珠蚵可品嘗，又有海空步道、台61線高架橋下廣場可散步，值得全國民眾到芳苑拜媽祖、賞美景，體驗全國唯一的海牛文化。

媽祖 海牛

延伸閱讀

彰化82歲志工榮退 接力文化傳承熱情

彰化推「生生喝鮮乳」 王惠美：4月全面上路

「班班有鮮奶」政策中央甩鍋地方？ 蔣萬安、王惠美認為對的事就要做

蔣萬安南下彰化訪酪農餵小牛 王惠美陪喊「中央不做我們做」

相關新聞

彰化伸港6旬婦霸占騎樓再堆「垃圾山」 彰環局出手限2周改善

彰化縣伸港鄉一名六十多歲婦人長期撿荒，都堆在別人空屋外的透天厝騎樓，還睡在上面，四鄰實在再也受不了「垃圾山」臭味，向縣議...

2025國際海牛文化節舉辦日期PK 芳苑普天宮媽祖聖示5/18舉辦

彰化縣長王惠美今到芳苑鄉普天宮，擲筊請示舉辦2025國際海牛文化節的日期，3個吉日之中的第二個日期首先出局，第一、第三個...

嚴守財政紀律 南投160億負債明年可望全部還清

南投縣議會今天召開臨時會，討論追加減預算，歲入追加69億9128萬元，歲出60億2503萬元，償還2億3105萬元債務，...

梨山今下3月雪 中市幸福巴士化身雪地公車照常行駛

台中梨山今天降下三月雪，當地居民擔心交通受阻，台中市府幸福巴士照常發車，市府表示，「梨山一路」幸福巴士正常行駛，在片片雪...

台中梧棲公所派員勸導設告示遭施暴 民政局長慰問支持提告

台中市梧棲區公所昨天接獲建設局養工處通知，民眾檢舉梧棲區港埠路二段有挖掘施工，現場未設置告示牌，公所農建課吳姓職員到場勘...

中捷橘線延伸清水可行性研究啟動 從台中機場接到台中港

台中市府推動中捷中期路網，其中橘線原本規畫從霧峰市區到台中國際機場，海線居民盼延長，市府規畫橘線延伸清水，獲交通部同意辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。