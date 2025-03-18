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嚴守財政紀律 南投160億負債明年可望全部還清

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣議會臨時會審查南投縣追加減預算，南投縣長許淑華預計明年可償還縣府所有負債。圖／南投縣政府提供
南投縣議會臨時會審查南投縣追加減預算，南投縣長許淑華預計明年可償還縣府所有負債。圖／南投縣政府提供

南投縣議會今天召開臨時會，討論追加減預算，歲入追加69億9128萬元，歲出60億2503萬元，償還2億3105萬元債務，若能順利調整，預計明年將還清縣府債務，讓全體縣民都沒有負債

議長何勝豐說，「財政收支劃分法」修正後，南投縣預估一年可增加財源138億元，對地方建設有很大的幫助，縣府必須嚴守財政紀律，不能浪費資源，並建議縣府優先照顧長輩，為老人繳納健保費；鼓勵生育，提高嬰幼兒養育津貼；國中、小學生的學雜費全免；幫助青年創業，補助創業貸款利息。

南投縣議會臨時會共計審議35件提案，6案由縣府提出追加減預算案及各項自治條例修正案，並由主計處長陳美秀報告114年度總預算第一次追加減預算案編製情形。歲入淨追加69億9128萬元，主要為天然災害補助經費、中央各部會計畫型補助經費、各局處業務所需及資本門配合款。

議長何勝豐說，南投縣前縣長林源朗卸任時，並無負債。遇上921大地震，前縣長彭百顯、林宗男分別舉債60億元、90億元逼近上限。李朝卿上任後，借4億元就到上限。

前縣長林明溱兩屆任期沒有借錢，努力還了60幾億元。許淑華接任後，持續嚴守財政紀律還債，預計明年就可還清所有負債，縣民終於不用背債，他感謝歷任縣長的努力。

財政收支劃分法修正後，南投縣一年可增加138億元，何勝豐要求縣府在財政狀況穩定後，有餘裕應加強老人福利、幼兒津貼、青年創業貸款，才能鼓勵青年返鄉，讓南投人口逐漸止跌回升。

南投縣長許淑華說，這兩年清還近60億元的債務，這次追加減預算又償還2億3105萬元，預計明年即可還清縣政府 。縣府會加強民生及社會福利服務，在議會支持下全力推動施政與重大建設。

南投縣議會臨時會審查南投縣追加減預算，預計明年可償還縣府所有負債。圖／南投縣政府提供
南投縣議會臨時會審查南投縣追加減預算，預計明年可償還縣府所有負債。圖／南投縣政府提供

何勝豐 負債

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