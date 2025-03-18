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梨山今下3月雪 中市幸福巴士化身雪地公車照常行駛

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梨山地區今天凌晨飄下3月雪，台中市府的「梨山一路」幸福巴士正常行駛，在片片雪花中化身為雪地公車。圖／台中市交通局提供
台中市梨山地區今天凌晨飄下3月雪，台中市府的「梨山一路」幸福巴士正常行駛，在片片雪花中化身為雪地公車。圖／台中市交通局提供

台中梨山今天降下三月雪，當地居民擔心交通受阻，台中市府幸福巴士照常發車，市府表示，「梨山一路」幸福巴士正常行駛，在片片雪花中化身為雪地公車，接送新佳陽、梨山、松茂、環山等4大部落的民眾。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，今天早上6時30分，第一班梨山幸福巴士照常發車，在零下5度的大雪中緩緩起行、無懼風雪，兌現市長盧秀燕「愛在梨山、交通無礙」最大價值，寒冷的天氣，溫暖梨山市民家人的心。

交通局表示，鄰近的南投縣翠華地區已發佈公車停駛公告，許多居民擔心幸福巴士也會跟著停駛，經市府考量雖天氣嚴峻，民眾仍有通行需求，決定照常發車，讓在地居民就算大雪紛飛，上學、上班依然有幸福巴士的接送。

幸福巴士駕駛賴芸杰說，梨山下起大雪，一早梨山里長賴盛功與福壽山農場場長陳相寶，就到梨山地區關心民眾與員工，幸福巴士本身具備雪地功能，在雪地中可以正常行駛，因此依然正常發車。賴芸杰表示，雪地路況多駕駛過程會更加謹慎小心，在白雪中行駛景色雖然浪漫，但駕駛身負接送民眾的重責大任，開車時首要原則是安全第一。

葉昭甫表示，幸福巴士協助原鄉居民來往4大部落，照顧民眾就學、就醫及採買的日常所需，盧秀燕市長關心偏鄉地區的交通權益，梨山地區海拔高達2600公尺，交通局克服各種困難挑戰，啟動梨山幸福巴士穿梭在4大部落，自民國111年試營運，梨山地區民眾整體滿意度達9成3以上，統計至113年底止，梨山幸福巴士3年來總服務人次達3萬1920人、總班次1萬6033班、總車公里29萬6470公里。

交通局表示，在地民眾要搭乘幸福巴士，可透過手機下載安裝「梨山幸福巴士」APP預約乘車，或是撥打預約專線04-25981266，持電子票證刷卡不收費。前往梨山觀光的民眾可預約幸福巴士，付費包車遊玩梨山各大景點，依個人喜好量身打造最佳遊程，已躍升為梨山最便捷的觀光代步工具，打出觀光客暢遊梨山的好口碑，詳細服務情形可撥打客服專線04-25981266洽詢。

台中市梨山地區今天凌晨飄下3月雪，台中市府的「梨山一路」幸福巴士正常行駛，在片片雪花中化身為雪地公車。圖／台中市交通局提供
台中市梨山地區今天凌晨飄下3月雪，台中市府的「梨山一路」幸福巴士正常行駛，在片片雪花中化身為雪地公車。圖／台中市交通局提供
台中市梨山地區今天凌晨飄下3月雪，台中市府的「梨山一路」幸福巴士正常行駛，在片片雪花中化身為雪地公車。圖／台中市交通局提供
台中市梨山地區今天凌晨飄下3月雪，台中市府的「梨山一路」幸福巴士正常行駛，在片片雪花中化身為雪地公車。圖／台中市交通局提供

大雪 巴士 梨山

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