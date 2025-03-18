台中梧棲公所派員勸導設告示遭施暴 民政局長慰問支持提告

台中市梧棲區公所昨天接獲建設局養工處通知，民眾檢舉梧棲區港埠路二段有挖掘施工，現場未設置告示牌，公所農建課吳姓職員到場勘查，發現水公司新裝自來水工程未設告示牌，當場勸導，反遭3名施工人員動手抓傷及拿磚塊作勢攻擊，該職員左下巴被抓傷及左肩挫傷。

台中市民政局長吳世瑋今天下午探視受傷職員並致贈慰問金，嚴正譴責暴力行為，強調此風不可長，將支持同仁提告，後續也會視同仁需求給予適當協助；水公司表示，外包廠商施工未設告示牌已對廠商開罰，也口頭約束施工人員行為。

吳世瑋表示，該工程雖有申請路權，但水公司承商未依「台中市道路挖掘管理自治條例」規定，於道路挖掘及路面修復期間設置施工告示，無視公權力存在，不聽勸導甚至暴力相向，造成同仁左下巴抓傷及左肩挫傷。

他說同仁認真執法卻遭到施暴，感到痛心及不捨，嚴正譴責暴力行為，全力支持同仁提告捍衛自身權益，也請受傷同仁好好休養，市府一定會做同仁最堅實的後盾。

梧棲區長溫國宏說明，吳姓同仁昨天遭遇攻擊後，基於安全考量，立即離開現場，並已到梧棲童綜合醫院驗傷並至警察局備案，協助同仁循法律途徑提告，全力杜絕暴力。針對現場未設置施工告示情形，公所已函文台灣自來水公司清水營運所限期改善，並請建設局依規裁罰；至於施工廠商不當行為，也請清水營運所善盡管理之責。