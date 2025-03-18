快訊

民調／台灣政局動盪！逾半國人認內閣應適度改組 游盈隆：重大警訊

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

台女被詐團賣至柬埔寨！因失明遭丟包街頭 母校高中老師出手營救

聽新聞
0:00 / 0:00

台中梧棲公所派員勸導設告示遭施暴 民政局長慰問支持提告

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區公所派員勸導設立施工告示遭施暴，民政局長吳世瑋（左）今天慰問同仁並支持提告。圖／台中市民政局提供
台中市梧棲區公所派員勸導設立施工告示遭施暴，民政局長吳世瑋（左）今天慰問同仁並支持提告。圖／台中市民政局提供

台中市梧棲區公所昨天接獲建設局養工處通知，民眾檢舉梧棲區港埠路二段有挖掘施工，現場未設置告示牌，公所農建課吳姓職員到場勘查，發現水公司新裝自來水工程未設告示牌，當場勸導，反遭3名施工人員動手抓傷及拿磚塊作勢攻擊，該職員左下巴被抓傷及左肩挫傷。

台中市民政局長吳世瑋今天下午探視受傷職員並致贈慰問金，嚴正譴責暴力行為，強調此風不可長，將支持同仁提告，後續也會視同仁需求給予適當協助；水公司表示，外包廠商施工未設告示牌已對廠商開罰，也口頭約束施工人員行為。

吳世瑋表示，該工程雖有申請路權，但水公司承商未依「台中市道路挖掘管理自治條例」規定，於道路挖掘及路面修復期間設置施工告示，無視公權力存在，不聽勸導甚至暴力相向，造成同仁左下巴抓傷及左肩挫傷。

他說同仁認真執法卻遭到施暴，感到痛心及不捨，嚴正譴責暴力行為，全力支持同仁提告捍衛自身權益，也請受傷同仁好好休養，市府一定會做同仁最堅實的後盾。

梧棲區長溫國宏說明，吳姓同仁昨天遭遇攻擊後，基於安全考量，立即離開現場，並已到梧棲童綜合醫院驗傷並至警察局備案，協助同仁循法律途徑提告，全力杜絕暴力。針對現場未設置施工告示情形，公所已函文台灣自來水公司清水營運所限期改善，並請建設局依規裁罰；至於施工廠商不當行為，也請清水營運所善盡管理之責。

提告 梧棲 水公司

延伸閱讀

3年一次地方盛事 中市大雅永興宮老四媽遶境為地方祈福

台中新社復盛里長補選 魏群蒝代母出征以691票勝出

台中西區公所補強完工 太平、霧峰、大里3區進度曝光

台中豐原區豐西里市民活動中心開工 預計115年完工

相關新聞

嚴守財政紀律 南投160億負債明年可望全部還清

南投縣議會今天召開臨時會，討論追加減預算，歲入追加69億9128萬元，歲出60億2503萬元，償還2億3105萬元債務，...

梨山今下3月雪 中市幸福巴士化身雪地公車照常行駛

台中梨山今天降下三月雪，當地居民擔心交通受阻，台中市府幸福巴士照常發車，市府表示，「梨山一路」幸福巴士正常行駛，在片片雪...

台中梧棲公所派員勸導設告示遭施暴 民政局長慰問支持提告

台中市梧棲區公所昨天接獲建設局養工處通知，民眾檢舉梧棲區港埠路二段有挖掘施工，現場未設置告示牌，公所農建課吳姓職員到場勘...

中捷橘線延伸清水可行性研究啟動 從台中機場接到台中港

台中市府推動中捷中期路網，其中橘線原本規畫從霧峰市區到台中國際機場，海線居民盼延長，市府規畫橘線延伸清水，獲交通部同意辦...

維護瀕危植物台灣蒲公英棲地 台中大甲鐵砧山展現復育成果

台中大甲鐵砧山風景特定區的台灣蒲公英棲地維護行動有成果，台中市觀光旅遊局本月15日辦理台灣蒲公英生態教育暨棲地維護課程，...

台中大元國小5廁所更新啟用 立委何欣純允續爭東側廁所改建

台中市大里區大元國小校舍開元樓的西側一至五樓的廁所上午全新啟用。校方上午舉辦啟用典禮，並感謝立委何欣純和地方市議員的爭取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。