快訊

不只「小當歸」警員…又有國小校長抖音喊「愛中國」 桃市教育局要查了

以色列撕毀停火協議原因曝！加薩增至342死 內唐亞胡嗆加倍奉還

被影射是殺人兇手！金秀賢公司火大「發12頁聲明」駁：沒強迫金賽綸還債

聽新聞
0:00 / 0:00

中捷橘線延伸清水可行性研究啟動 從台中機場接到台中港

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
海線民眾爭取台中機場捷運橘線應延伸至清水，市府今天通過可行性研究墊付案。圖／台中市政府提供
海線民眾爭取台中機場捷運橘線應延伸至清水，市府今天通過可行性研究墊付案。圖／台中市政府提供

台中市府推動中捷中期路網，其中橘線原本規畫從霧峰市區到台中國際機場，海線居民盼延長，市府規畫橘線延伸清水，獲交通部同意辦理可行性研究，分3年編列共2000萬元預算。捷運局初步估計，橘線延伸段長約6公里，將與藍線靠近台中港的臨港路站點對接。

市府今天開市政會議，捷運工程局提案，中央補助中捷橘線延伸海線地區可行性研究，共補助1170萬元，市府自籌830萬元，從2025年編到2027年；2025年中央補助147萬元，加上地方配合款103萬元，共250萬元由市府先行墊付。會中通過提案，送往議會審議。

市長盧秀燕說，橘線原本從霧峰市區開到海線台中國際機場，地方都希望再延伸到清水，這個案子她也非常重視，今天啟動。民進黨籍台中立委蔡其昌日前也表示，成功爭取鐵道局核定補助橘線延伸清水可行性研究，盼市府盡快招標。

捷運局長蘇瑞文說，橘線原本規畫長度為29.6公里、26個車站，起點站是台中國際機場，終點站在霧峰市區，去年已送可行性研究報告書到交通部審查；期間海線居民反映應再延伸，考慮清水、沙鹿地區的交通便利性，以及與中捷藍線的串聯，市府再規畫橘線延伸到清水。

蘇瑞文指出，台中機場到清水的延伸線初步估計約6公里長，由於是下坡路段，考量電聯車行駛安全，會採取高架橋，可能以蜿蜒的路線緩坡處理，預計接到靠近藍線B1站臨港路一帶；橘線主線加上延伸線，總工程經費約1800億元。

蘇瑞文表示，延伸線的可行性研究會加速完成，待議會審議通過墊付案，市府可能會納入主線可行性研究，變更設計交給原先的廠商處理，評估後續時程，力拚延伸線和主線的工程部分併成1案，同時開工、同時完工。

海線立委蔡其昌日前表示，爭取鐵道局補助1170萬元辦理橘線延伸海線可行性研究，盼市府盡快招標。本報資料照
海線立委蔡其昌日前表示，爭取鐵道局補助1170萬元辦理橘線延伸海線可行性研究，盼市府盡快招標。本報資料照
台中捷運局表示，橘線延伸線預計從台中國際機場延伸到靠近台中港的臨港路一帶，約長6公里。圖／台中市政府提供
台中捷運局表示，橘線延伸線預計從台中國際機場延伸到靠近台中港的臨港路一帶，約長6公里。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕說表示，非常重視中捷橘線延伸海線的案子，今天啟動。
台中市長盧秀燕說表示，非常重視中捷橘線延伸海線的案子，今天啟動。

中捷 台中國際機場 捷運

延伸閱讀

台中捷運橘線延伸清水 市府通過辦理可行性研究

女童在幼兒園等不到母親接回家 清水女警安慰「姐姐幫你找媽媽」

雨下不停！雨衣發臭千萬別曬太陽 業者揭「正確洗法」穿更久

蔡其昌提台中捷運藍線及橘線規劃 稱何欣純較有執行力

相關新聞

台中梧棲公所派員勸導設告示遭施暴 民政局長慰問支持提告

台中市梧棲區公所昨天接獲建設局養工處通知，民眾檢舉梧棲區港埠路二段有挖掘施工，現場未設置告示牌，公所農建課吳姓職員到場勘...

中捷橘線延伸清水可行性研究啟動 從台中機場接到台中港

台中市府推動中捷中期路網，其中橘線原本規畫從霧峰市區到台中國際機場，海線居民盼延長，市府規畫橘線延伸清水，獲交通部同意辦...

維護瀕危植物台灣蒲公英棲地 台中大甲鐵砧山展現復育成果

台中大甲鐵砧山風景特定區的台灣蒲公英棲地維護行動有成果，台中市觀光旅遊局本月15日辦理台灣蒲公英生態教育暨棲地維護課程，...

台中大元國小5廁所更新啟用 立委何欣純允續爭東側廁所改建

台中市大里區大元國小校舍開元樓的西側一至五樓的廁所上午全新啟用。校方上午舉辦啟用典禮，並感謝立委何欣純和地方市議員的爭取...

「原來是客」山海文化交流 台中山海線及金門中正國小師生齊聚

台中市議員王立任主辦的 「原來是客」山海文化交流活動今天登場，今年活動聚集台中山線、海線及金門中正國小的各校師生，透過兩...

完善毛小孩身後事 台中市推全國首座公立寵物紀念園區

台中市近年飼養寵物風氣興盛，寵物犬貓數量全國第三，市府推動寵物友善城市，包含處理毛小孩身後事，2022年啟用寵物植存紀念...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。