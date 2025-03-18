中捷橘線延伸清水可行性研究啟動 從台中機場接到台中港

台中市府推動中捷中期路網，其中橘線原本規畫從霧峰市區到台中國際機場，海線居民盼延長，市府規畫橘線延伸清水，獲交通部同意辦理可行性研究，分3年編列共2000萬元預算。捷運局初步估計，橘線延伸段長約6公里，將與藍線靠近台中港的臨港路站點對接。

市府今天開市政會議，捷運工程局提案，中央補助中捷橘線延伸海線地區可行性研究，共補助1170萬元，市府自籌830萬元，從2025年編到2027年；2025年中央補助147萬元，加上地方配合款103萬元，共250萬元由市府先行墊付。會中通過提案，送往議會審議。

市長盧秀燕說，橘線原本從霧峰市區開到海線台中國際機場，地方都希望再延伸到清水，這個案子她也非常重視，今天啟動。民進黨籍台中立委蔡其昌日前也表示，成功爭取鐵道局核定補助橘線延伸清水可行性研究，盼市府盡快招標。

捷運局長蘇瑞文說，橘線原本規畫長度為29.6公里、26個車站，起點站是台中國際機場，終點站在霧峰市區，去年已送可行性研究報告書到交通部審查；期間海線居民反映應再延伸，考慮清水、沙鹿地區的交通便利性，以及與中捷藍線的串聯，市府再規畫橘線延伸到清水。

蘇瑞文指出，台中機場到清水的延伸線初步估計約6公里長，由於是下坡路段，考量電聯車行駛安全，會採取高架橋，可能以蜿蜒的路線緩坡處理，預計接到靠近藍線B1站臨港路一帶；橘線主線加上延伸線，總工程經費約1800億元。