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台中梨山下起3月雪 幸福巴士照常發車馳騁雪地

中央社／ 台中18日電

受強烈大陸冷氣團影響，台中梨山地區降雪成銀白世界，因未停班課，交通局幸福巴士照常發車，在皚皚白雪中化身雪地公車，接送新佳陽、梨山、松茂、環山四大部落的民眾。

中央氣象署指出，強烈大陸冷氣團影響，近期溫度水氣配合下，中部以北3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺左右山區有降雪可能。台中市梨山地區今天也降雪，但因風雪不大未停班課。

台中市交通局表示，上午6時30分，第1班梨山幸福巴士照常發車，在攝氏零下5度的大雪中緩緩起行、無懼風雪，在寒冷的天氣中，溫暖梨山人的心。

台中交通局長葉昭甫表示，鄰近的南投縣翠華地區已發布公車停駛公告，許多居民擔心幸福巴士也跟著停駛，儘管天氣嚴峻，考量民眾仍有通行需求，決定照常發車，在地居民上學、上班依然有幸福巴士接送。

幸福巴士駕駛賴芸杰指出，幸福巴士本身具備雪地功能，因此正常發車。由於雪地路況多，駕駛過程會更加謹慎小心，在白雪中行駛景色雖然浪漫，但身負接送民眾的重責大任，開車時首要原則是安全第一。

葉昭甫說，梨山地區海拔高達2600公尺，幸福巴士協助原鄉居民來往四大部落，照顧民眾就學、就醫及採買的日常所需，更提供梨山幸福包車觀光服務，讓遊客便利暢遊梨山，民國111年試營運，統計至113年底止，梨山幸福巴士3年來總服務人次達3萬1920人、總班次1萬6033班、總車公里29萬6470公里。

冷氣團 巴士 梨山

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