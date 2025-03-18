維護瀕危植物台灣蒲公英棲地 台中大甲鐵砧山展現復育成果
台中大甲鐵砧山風景特定區的台灣蒲公英棲地維護行動有成果，台中市觀光旅遊局本月15日辦理台灣蒲公英生態教育暨棲地維護課程，帶30位民眾維護台灣蒲公英棲地，為瀕危植物復育撒下希望的種子。
觀旅局表示，台灣野外的蒲公英有台灣蒲公英及西洋蒲公英，其中台灣蒲公英已列入台灣紅皮書為瀕危物種；蒲公英常在草地、道路邊和田野間生長，給予許多昆蟲食物來源，為土壤提供養分。
但受到城市化及農業活動的擴展，台灣蒲公英的生存環境面臨著許多挑戰。台中市風景區管理所表示，去年整建桂花泉步道時發現施工範圍會經過台灣蒲公英的棲地，因此在施工時特別提醒施工單位用心保護該棲地，如今才可看到這片美麗的風景。
觀旅局說明，今年在鐵砧山舉辦的蒲公英環境教育解說課程大獲好評，在東海大學生命科學系博士蔡鵑如及荒野保護協會專業解說員蔡志忠解說下，民眾更了解台灣蒲公英的生態及棲地維護方式；參加課程民眾表示，小時候看到蒲公英都會去吹它，原來它在生態系統中這麼重要。
台中市觀旅局長陳美秀表示，未來會持續辦理這類環境教育活動，並研擬增加報名人數，讓更多民眾參與；風管所表示，鐵砧山的蒲公英棲地宛如重獲新生，金黃色的花朵也吸引蜜蜂、蝴蝶等小生物到這片充滿生命力的天地，讓整個鐵砧山充滿活力。
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