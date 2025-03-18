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台中捷運橘線延伸清水 市府通過辦理可行性研究

中央社／ 台中18日電

台中捷運橘線延伸清水啟動可行性研究，台中市政府今天在市政會議中通過核定總經費新台幣2000萬元，其中由中央補助1170萬元，市府配合款830萬元，將分3年編列預算。

台中市政府今天召開市政會議，會中通過捷運工程局提出的「台中都會區大眾捷運系統機場捷運（橘線）延伸海線地區可行性研究」，核定總經費2000萬元，其中中央補助款1170萬元，占59%；市府配合款830萬元，占41%，將從114年起到116年逐年編列預算，全案送市議會通過後實施。

台中市捷運工程局長蘇瑞文說明，從台中國際機場到霧峰的捷運橘線，總長度28公里，沿途預計設26站，海線民眾希望橘線能延伸到清水跟藍線連結，市府向交通部提報可行性研究獲通過。

蘇瑞文表示，由於清水段是下坡路段，考慮電聯車行駛安全會以蜿延方式規劃路線，預計全長約6公里，與藍線靠臨海路站點交會。

至於橘線主線，蘇瑞文指出，橘線主線可行性研究已送交通部審議中，希望延伸線與主線最後能一起推動，目前評估主線總經費約1350億元，如再加上延伸線，總經費共達1800億元。

台中市長盧秀燕表示，捷運橘線主線已進入可行性研究階段，今天通過延伸線可行性研究，代表橘線規劃又更進一步啟動了。

交通部 機場捷運

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