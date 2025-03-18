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台中大元國小5廁所更新啟用 立委何欣純允續爭東側廁所改建

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區大元國小校舍開元樓的西側一至五樓的廁所上午全新啟用。圖／何欣純提供
台中市大里區大元國小校舍開元樓的西側一至五樓的廁所上午全新啟用。圖／何欣純提供

台中市大里區大元國小校舍開元樓的西側一至五樓的廁所上午全新啟用。校方上午舉辦啟用典禮，並感謝立委何欣純和地方市議員的爭取，終於使得使用已逾20年的廁所得以重新打造，不僅是硬體設備翻新，更落實環保節能、美學教育與性別友善理念。

校長張舋今說，該校西側廁所使用原已逾20年，設備老舊及環境溼度高，廁所泥作、油漆磁磚多有剝落，甚還曾發生管路破裂造成天花板滲漏等嚴重問題。

他說，廁所以木紋山形設計與遠方山勢呼應，另開窗強化採光通風，保持廁所空氣流通。二樓設置性別友善廁所，除了推動性別平等教育，友善不同性別對於廁所的使用經驗外，還可以讓學童在使用公共廁所時，也能像在家裡一樣舒適自在，兼顧如廁隱私。

何欣純說，大元國小位在74快速道路旁，車行經過由上往下看都覺得學校建築、操場很漂亮，但廁所改建前走進校園才發現教室旁的廁所怎麼會連門都壞掉丶發霉，味道也不好聞。2019年時中央行政團隊推出「國民中小學老舊廁所整修工程」專案計劃及經費預算，讓學校依需求計畫提出申請進行改建。

她說，大元國小開元樓有5層樓，原先國教署只核定1至4樓校舍西側的廁所空間，但她認為5樓廁所未獲核定有點可惜，整建不能做一半，後經國教署追加成功。學校東側廁所還在等待改善，她會繼續協助，讓孩子安心在學校如廁就像在家裡一樣。

台中市大里區大元國小校舍開元樓的西側一至五樓的廁所上午全新啟用。圖／何欣純提供
台中市大里區大元國小校舍開元樓的西側一至五樓的廁所上午全新啟用。圖／何欣純提供

何欣純 廁所 性別

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