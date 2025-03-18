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「原來是客」山海文化交流 台中山海線及金門中正國小師生齊聚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員王立任主辦的 「原來是客」山海文化交流活動，今天登場。圖／中市議員王立任提供
台中市議員王立任主辦的 「原來是客」山海文化交流活動，今天登場。圖／中市議員王立任提供

台中市議員王立任主辦的 「原來是客」山海文化交流活動今天登場，今年活動聚集台中山線、海線及金門中正國小的各校師生，透過兩天一夜參訪與交流，讓學生們深入體驗不同族群與各地文化的獨特魅力。

這次活動由台中市的萬豐、博屋瑪、東勢、德芙蘭國小 及遠道而來的金門中正國小，到台中海線的永寧、鹿峰、高美、建國、東明國小深度交流；透過文化體驗、校園參訪及藝術展演，讓學生們在學習中建立更深厚的情誼。

活動首日，來自山線與金門師生，先到台中海線各校參訪，體驗當地特色課程，例如永寧國小的傳統鹹鴨蛋製作、高美國小的濕地生態導覽、建國國小的小提琴、射箭課程，每項活動都讓學生們驚喜連連；另有三井OUTLET，搭乘遊園觀光列車，此趟學習充滿趣味與回憶。

王立任表示，每年3月的「原來是客」，是山線與海線學生們最期待的盛會，透過這場交流，讓他們跳脫書本，在真實的互動間互相學習，親身體驗不同的族群文化，開闊學生們更寬廣的視野。

今晚7點在港區藝術中心登場，來自不同地方的各校師生，準備的光影偶戲、族語戲劇、弦樂合唱、舞蹈表演等輪番上陣，為這場交流畫下最精彩的篇章；其中，遠從金門而來的中正國小，是王立任在金門考察時特地安排參訪的學校，他們的鼓吹陣是金門迎城隍重要的傳統陣頭之一，金門市中正國小鼓吹隊多次在台灣民俗體育競賽蟬聯特優，享譽全國。

台中市議員王立任主辦的 「原來是客」山海文化交流活動，今天登場。圖／中市議員王立任提供
台中市議員王立任主辦的 「原來是客」山海文化交流活動，今天登場。圖／中市議員王立任提供

台中市 觀光列車 金門

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