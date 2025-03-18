快訊

台南男闖平交道遭普悠瑪輾斃 部分列車班次延誤

網曝比特犬飼主「詐欺慣犯」 他火速回應：無稽之談

家寧再發4點聲明 揭頻道公司營運狀況曝「與Andy每月領相同薪資」

完善毛小孩身後事 台中市推全國首座公立寵物紀念園區

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，她上任時全市僅有1處寵物友善空間，相當不可思議，近年逐步增設，同時也要照顧毛小孩身後事，推動寵物樹葬區與公立寵物紀念園區。圖／市府提供
台中市長盧秀燕說，她上任時全市僅有1處寵物友善空間，相當不可思議，近年逐步增設，同時也要照顧毛小孩身後事，推動寵物樹葬區與公立寵物紀念園區。圖／市府提供

台中市近年飼養寵物風氣興盛，寵物犬貓數量全國第三，市府推動寵物友善城市，包含處理毛小孩身後事，2022年啟用寵物植存紀念園區，去年再規畫全國第一座公立寵物生命紀念設施，設在大甲殯儀館旁，用來火化遺體、紀念毛小孩，預計最快明年底啟用。

台中市府今天上午開市政會議，市長盧秀燕說，台中過去對寵物相關法令與設施建置不夠，她上任時全市僅有1處寵物友善空間，以這麼大的城市來說相當不可思議，上任後持續增設；毛小孩身後事也很重要，市府努力打造全國第一座寵物紀念生命園區。

市府農業局長張敬昌表示，台中近5年犬貓飼養登記數量成長13萬隻，去年底總數超過27萬隻，僅次於新北與高雄；寵物專區則從2019年的1座逐年增加，目前是18座，預計今年還要再增建12座，年底共30座寵物專區，有望從原本六都後段班前進到前段班，瞄準六都第一。

張敬昌指出，台中2022年開風氣之先，在神岡設立全國首座寵物植存園區，以樹葬方式埋葬寵物骨灰，可容納1300具骨灰，分3區循環重複利用，也可以辦理寵物植存追思會；去年底再獲農業部同意，興辦全國第一座公立寵物生命紀念園區，今年規畫設計、明年施作，預計明年底到後年初完工啟用。

張敬昌表示，紀念園區位於大甲殯儀館旁，占地2700平方公尺，建築面積約612平方公尺，耗資約8000萬元由市府全額負擔；園區主要功能是火化寵物遺體，1年可火化4000具，也可以舉辦紀念典禮，但不包含埋葬。費用部分要等待成本評估，一定會低於民間業者火化費用。

中市府持續推動其他政策，張敬昌報告，2026年起將規定家犬家貓須完成寵物登記、植入晶片，減少惡意棄養；近年積極辦理巡迴注射狂犬病疫苗、偏鄉絕育、動保宣導、飼主講座、寵物業評鑑、志工培育、嚴辦受虐案件、把關寵物醫療等全方面作為，打造寵物友善城市。

台中市2022年啟用的全國首座寵物植存園區，可以容納1300具寵物骨灰，也會辦理追思會。本報資料照
台中市2022年啟用的全國首座寵物植存園區，可以容納1300具寵物骨灰，也會辦理追思會。本報資料照
台中市農業局長張敬昌表示，設立在大甲殯儀館旁的公立寵物生命紀念園區耗資約8000萬元，每年可火化4000具寵物遺體，最快明年底啟用。圖／市府提供
台中市農業局長張敬昌表示，設立在大甲殯儀館旁的公立寵物生命紀念園區耗資約8000萬元，每年可火化4000具寵物遺體，最快明年底啟用。圖／市府提供

寵物 毛小孩 狂犬病疫苗

延伸閱讀

枋山出現首例鼬獾狂犬病 屏縣府加開犬貓接種疫苗場次

小奶汪找到新家！轉身跟狗爸爸依依不捨拜別 畫面網看哭「毛孩真的都懂」

大S長眠金寶山！具俊曄捧骨灰痛哭　儀式結束後小S難過發聲

疑向喪家收紅包插隊火化 高雄市殯葬處涉貪遭搜索

相關新聞

完善毛小孩身後事 台中市推全國首座公立寵物紀念園區

台中市近年飼養寵物風氣興盛，寵物犬貓數量全國第三，市府推動寵物友善城市，包含處理毛小孩身後事，2022年啟用寵物植存紀念...

台中騎士撞國小志工 總太營道歉但聲明是外包商工人

為了保護學童上下學交通安全，台中市東光國小特別在學校旁的馬路上，申請交通封閉。但志工指控，卻有工地工人要硬闖。總太營造上...

潭子旱溪自行車道 4月開放

台中市潭子區旱溪西路潭興至南興北二路自行車道將驗收，預計今年4月開放，最大特色是原單車道移到堤頂，且拓寬為3.2公尺，搭...

南投牛運堀窯遺址遭毀 監委要查

南投市區前年有私人建案，開挖發現疑清代「牛運堀窯遺址」有昔日製糖陶器「糖漏」、陶片等窯業遺物，但縣府認定未達遺址，允許開...

彰化花壇送肉粽被偷拍上直播 主持科儀道長氣炸將提告

彰化縣花壇鄉劉厝村昨晚「送肉粽」科儀被網紅開直播，觸怒了主持科儀的道長龍臥雲，他說，當時有3名自稱大學生的男子宣稱要前來...

有洋蔥！開闢人倫林道70多榮民殉職 擲筊願留台守護山林

南投信義西巒大山是熱門登山路線，該路線必經人倫林道，早年由榮民開闢，闢建時有70多人殉職，林保署南投分署設紀念塔安靈，部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。