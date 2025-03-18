完善毛小孩身後事 台中市推全國首座公立寵物紀念園區

台中市近年飼養寵物風氣興盛，寵物犬貓數量全國第三，市府推動寵物友善城市，包含處理毛小孩身後事，2022年啟用寵物植存紀念園區，去年再規畫全國第一座公立寵物生命紀念設施，設在大甲殯儀館旁，用來火化遺體、紀念毛小孩，預計最快明年底啟用。

台中市府今天上午開市政會議，市長盧秀燕說，台中過去對寵物相關法令與設施建置不夠，她上任時全市僅有1處寵物友善空間，以這麼大的城市來說相當不可思議，上任後持續增設；毛小孩身後事也很重要，市府努力打造全國第一座寵物紀念生命園區。

市府農業局長張敬昌表示，台中近5年犬貓飼養登記數量成長13萬隻，去年底總數超過27萬隻，僅次於新北與高雄；寵物專區則從2019年的1座逐年增加，目前是18座，預計今年還要再增建12座，年底共30座寵物專區，有望從原本六都後段班前進到前段班，瞄準六都第一。

張敬昌指出，台中2022年開風氣之先，在神岡設立全國首座寵物植存園區，以樹葬方式埋葬寵物骨灰，可容納1300具骨灰，分3區循環重複利用，也可以辦理寵物植存追思會；去年底再獲農業部同意，興辦全國第一座公立寵物生命紀念園區，今年規畫設計、明年施作，預計明年底到後年初完工啟用。

張敬昌表示，紀念園區位於大甲殯儀館旁，占地2700平方公尺，建築面積約612平方公尺，耗資約8000萬元由市府全額負擔；園區主要功能是火化寵物遺體，1年可火化4000具，也可以舉辦紀念典禮，但不包含埋葬。費用部分要等待成本評估，一定會低於民間業者火化費用。