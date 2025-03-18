台中騎士撞國小志工 總太營道歉但聲明是外包商工人

為了保護學童上下學交通安全，台中市東光國小特別在學校旁的馬路上，申請交通封閉。但志工指控，卻有工地工人要硬闖。總太營造上午發明說，對於本次事件造成社會不安及不良觀感，深表歉意。

東光國小交通志工昨天清晨7時許在路口放置三角錐單側封路，卻有一名騎士卻要硬闖通過。志工說，騎士往他正面衝去，他下意識往後閃躲，仍被車頭撞到我右腳膝蓋，另一名志工也被驚嚇。且這名騎士離開後10分鐘，又折返回嗆說他是附近工地的員工，如果不開心的話不滿意可以報警抓他。

總太營造說，經查，該名騎士非該公司員工，而是外包承攬廠商工程工人，其個人行為已損害交通及行人安全。該公司深耕台中，深知企業社會責任及企業形象之重要。當日緊急查明事件原委後，公司主管立即協同廠商負責人向學校志工、學校及里長致歉。警察單位已約談該名工人到案說明。

總太營造說，該公司已責成工務所做內部法治教育訓練，加強安全宣導及企業社會責任觀念。