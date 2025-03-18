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武陵農場降雪 地面踏雪足跡宛如童話故事場景

中央社／ 台中18日電

強烈大陸冷氣團發威，台中市和平區武陵農場內海拔較高的登山口以及茶園區，今天上午8時左右降雪，目測積雪約5公分，地面踏雪足跡一個接一個，宛如童話故事般場景。

中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團加上水氣充足，各地3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺左右山區有降雪可能，前往山區留意路面結冰及道路濕滑。

武陵農場茶園區以及登山口恰好位於海拔約2100至2200之間，武陵農場人員告訴中央社記者表示，上午約8時許開始降雪，雪下了約1個多小時。

皚皚白雪覆蓋在武陵農場內步道、欄杆、階梯以及小木屋的屋頂，放眼望去，原本碧綠的農場成了銀白的雪世界，地面上滿是民眾踏雪走過留下的腳印，一個接著一個，宛如童話故事中場景，充滿童趣。

武陵農場櫻花季已經落幕，目前桃花綻放上陣，農場人員指出，桃花區位於露營區登山口下方、海拔較低，並未受到下雪影響，目前依然在枝頭豔麗綻放。

冷氣團 武陵農場 降雪

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