潭子旱溪自行車道 4月開放

台中市潭子區旱溪西路潭興至南興北二路自行車道將驗收，預計今年4月開放，最大特色是原單車道移到堤頂，且拓寬為3.2公尺，搭配視覺穿透式欄杆，1.6公里長的水岸車道成新景點，且提升騎行安全。

台中市觀光旅遊局說明，潭子區旱溪西路從潭興路至南興北二路的自行車道全長1.6公里，工程經費近4400萬元，去年2月29日開工、12月底完工，目前正在驗收。

旱溪西路自行車道規畫3.2公尺寬的專用道，搭配1505公尺長的視覺穿透式欄杆，增設3處休憩平台、LED照明設備及綠美化工程，沿路有水岸景觀，整體騎乘體驗更舒適安全。

福仁里里長游豐瑋、聚興里里長黃沛綺表示，潭子區有旱溪水岸綠帶，過去西岸自行車道與汽機車道共構，寬度不足，讓車友常面臨危險，現在移至堤頂建置專用自行車道，騎行空間開闊。

市議員賴朝國表示，潭子原有潭雅神自行車道，鐵路高架化後又打造「綠空廊道」加上將啟用的旱溪西路自行車道規畫為「水岸綠廊」串聯成為自行車道路網。

立委楊瓊瓔表示這條自行車道是地方期待已久，10個月內完工展現市府執行力。