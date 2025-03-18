南投牛運堀窯遺址遭毀 監委要查

南投市區前年有私人建案，開挖發現疑清代「牛運堀窯遺址」有昔日製糖陶器「糖漏」、陶片等窯業遺物，但縣府認定未達遺址，允許開發；文史學者質疑破壞珍貴文資，監察委員成昨現勘，將約談相關單位調查釐清。

南投陶始於清嘉慶年間，在南投市「牛運堀」漳和里、漳興里一帶設窯，堪稱「南投窯」的代表，至今仍運作的水里蛇窯即是分支；但「牛運堀窯」存在文獻記載，未見考古實物，直到前年發現疑似遺址。

南投私人建案前年興建接待中心，3月製糖陶器「糖漏」陶片等窯業遺物出土，是南投地區首次發現，經文史工作者梁志忠、台南藝術大學藝術史學系教授盧泰康等披露，文化局介入調查，最後評估未達法定遺址程度，建商持續開發。

文史學者質疑破壞珍貴文資，今年初向監察院投訴，監委范巽綠、浦忠成昨會同文化部文資局現勘，副縣長王瑞德、文化局長林榮森及梁志忠、盧泰康到場陳述意見。

王瑞德說該案聘3名委員召開文資審議，施工監看，多數決認定未達遺址程度，文化局尊重專業，將此定位為「非考古遺址」均依法完成相關程序，但仍有不同聲音，尊重監委調查。

梁志忠說，該建地挖出大量陶片，甚至糖漏等實物，是佐證南投窯發展史重要一環，從發現到預計前年10月動工，縣府仍有大段時間調查，但文化局未啟動必要保護；盧泰康質疑，縣府文資審議會並未找考古專業學者參與。

監察委員范巽綠表示，昨現勘發現雙方對文資保存，認知落差巨大，南投縣文化資產多元豐富，文化局應有清楚的認知及素養，依法定程序執行就不會發生爭議，將再約談相關單位釐清。