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彰化花壇送肉粽被偷拍上直播 主持科儀道長氣炸將提告

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉劉厝村昨晚「送肉粽」科儀被網紅開直播，觸怒了主持科儀的道長龍臥雲，表示如不道歉，將提告。圖／龍臥雲道長提供
彰化縣花壇鄉劉厝村昨晚「送肉粽」科儀被網紅開直播，觸怒了主持科儀的道長龍臥雲，表示如不道歉，將提告。圖／龍臥雲道長提供

彰化縣花壇鄉劉厝村昨晚「送肉粽」科儀被網紅開直播，觸怒了主持科儀的道長龍臥雲，他說，當時有3名自稱大學生的男子宣稱要前來做下紀錄，由於未經家屬同意被他拒絕，卻一路偷拍、跟拍，不尊重家屬與亡者，他要求3人到現場道歉，否則將提告涉嫌觸犯跟蹤騷擾防制法。

45歲的龍臥雲說，因家學淵源，他從13歲就已人門，單是主持「送肉粽」科儀就約兩百場，以「送肉粽」為題材的「粽邪」電影內容，就是由他指導。

他說，2019年5 月，他主持彰化縣福興鄉一戶人家舉行送肉粽儀式時，也遭卓姓男子闖入住宅，並全程以手機開直播方式分享至臉書社群，連喪家門牌都拍出，甚至為了衝點閱還妨礙法師作法路線，家屬憤而提告，法官也認為「不僅魯莽且無同理心」，依無故侵入他人住宅罪，將卓男判處拘役50日，得易科罰金。

「太過分了」，龍臥雲說，沒想到偷拍及直播「送肉粽」離譜的事情，昨晚再度發生。他還原當時情形，昨晚9點多，他率六、七名人員，在喪家門前正要舉行科儀，就發現有三名男子先到場等候，自稱是外地來的大學生要做拍攝紀錄，由於喪家不能在場，沒有家屬同意，加上他們年齡都三、四十歲，根本不像是大學生，因此被他拒絕，要求他們離開。

龍臥雲說，三名男子卻仍在稍遠處偷拍，還一路跟車，還近拍燒過紙錢的地方，後來跟丟了。沒想到，後來才知道他們經營探險台，將直播內容在抖音、ig、Line直播，如此對家屬、亡者及現場人員的不尊重，事後，還有人在網路上嗆他，不認錯。

龍臥雲說，過去也有大學生徵求家屬及工作人員同意，在未干擾儀式進行前提下，全程拍攝送肉粽科儀過程，但昨晚這三人假冒大學生，卻是以營利為目的，當然會被拒絕，雖然他們未侵入民宅，但送肉粽科儀是私人活動，未經同意即偷拍及直播，已經違法，他要求他們到科儀現場道歉，否則近日內，將報警依跟蹤騷擾防制法提起告訴。

龍臥雲說，不尊重亡者及家屬、現場人員，偷拍送肉粽科儀還上直播，很有可能被「煞」到，輕則生病帶衰，嚴重則會被「收去 」，不要不信邔。

「送肉粽」抵達海邊時，會由法師拿活鴨來「壓煞」，最後再把草人等火化，鋸下來的支撐物則送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」抵達海邊時，會由法師拿活鴨來「壓煞」，最後再把草人等火化，鋸下來的支撐物則送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」科儀是由請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心，沿途會放鞭炮驅除煞氣。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」科儀是由請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心，沿途會放鞭炮驅除煞氣。圖／楊昇樺提供

大學生 直播 送肉粽

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