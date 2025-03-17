聽新聞
0:00 / 0:00
有洋蔥！開闢人倫林道70多榮民殉職 擲筊願留台守護山林
南投信義西巒大山是熱門登山路線，該路線必經人倫林道，早年由榮民開闢，闢建時有70多人殉職，林保署南投分署設紀念塔安靈，部分榮民親屬盼迎回對岸安奉，但經擲筊三分之二不願返陸，願留下守護山林，該分署今舉辦春祭感念。
西巒大山是玉山山脈最北的一座3000公尺級山峰，現在是熱門登山路線，但過去為伐木行政中心，是造林、育苗、疏伐的重要林區，69年前由500多名榮民冒險開闢人倫林道，闢建過程艱辛危險，致70多名榮民在工作期間不幸殉職。
林業保育署南投分署指出，為感念殉職榮民於軍旅服役時捍衛疆土，退役後獻身林業建設，功在國家，1961年12月28日於人倫林道17公里處集資建造紀念塔1座，安置因公殉職人員骨灰罈，且每年舉辦春祭感念，永懷先烈以慰英靈。
今年林保署南投分署水里工作站人倫分站榮民塔春祭活動，今由該分署李政賢擔任主祭官，率員工、造林業者，會同警政署保安警察第七總隊第六大隊副大隊長張嘉男、國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處處長王怡文等參與祭祀。
林保署南投分署分署長李政賢說，人倫分站榮民塔內有部分榮民在中國大陸尚有親屬，其長生祿位由親人迎回對岸，但也有「擲筊」後不願隨同親人回大陸，願下守護山林，所以現塔內祭祀人數共65位，每年清明、中元由該分署祭祀感念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言