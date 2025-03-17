有洋蔥！開闢人倫林道70多榮民殉職 擲筊願留台守護山林

南投信義西巒大山是熱門登山路線，該路線必經人倫林道，早年由榮民開闢，闢建時有70多人殉職，林保署南投分署設紀念塔安靈，部分榮民親屬盼迎回對岸安奉，但經擲筊三分之二不願返陸，願留下守護山林，該分署今舉辦春祭感念。

西巒大山是玉山山脈最北的一座3000公尺級山峰，現在是熱門登山路線，但過去為伐木行政中心，是造林、育苗、疏伐的重要林區，69年前由500多名榮民冒險開闢人倫林道，闢建過程艱辛危險，致70多名榮民在工作期間不幸殉職。

林業保育署南投分署指出，為感念殉職榮民於軍旅服役時捍衛疆土，退役後獻身林業建設，功在國家，1961年12月28日於人倫林道17公里處集資建造紀念塔1座，安置因公殉職人員骨灰罈，且每年舉辦春祭感念，永懷先烈以慰英靈。

今年林保署南投分署水里工作站人倫分站榮民塔春祭活動，今由該分署李政賢擔任主祭官，率員工、造林業者，會同警政署保安警察第七總隊第六大隊副大隊長張嘉男、國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處處長王怡文等參與祭祀。