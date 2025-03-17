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南投舉辦榮民塔春季祭典 感念貢獻林業建設

中央社／ 南投縣17日電

林保署南投分署今天舉辦人倫分站榮民塔春季祭典，感念殉職退役榮民貢獻林業建設，南投分署表示，部分榮民牌位由親人迎回中國，也有殉職者不願隨親人回中國，目前祭祀65人。

農業部林業及自然保育署南投分署今天透過新聞稿表示，追思林業先賢犧牲奉獻，今天在水里工作站人倫分站榮民塔舉行春季祭祀，由南投分署長李政賢擔任主祭官，率領員工、造林業者，會同保七總隊第六大隊、南投縣榮民服務處共50多人參與祭祀。

李政賢表示，早期政府利用森林資源促進經濟發展，於民國45年先後接收輔導就業500多名榮民，分派造林、保林、木材生產、機械運輸、開闢防火線、開築林道等工作，因闢修道路艱辛危險，導致有榮民殉職。

李政賢說，50年12月28日在人倫林道17公里處集資建造紀念塔，安置因公殉職人員骨灰罈，感念林業保育署殉職榮民，塔內部分榮民在中國有親屬，牌位由親人迎回，但也有殉職者經擲筊不願隨親人回中國，因此，目前塔內祭祀65人（有編號52人、沒編號13人）。

南投林業分署表示，目前人倫分站駐守6名員工，工作包含森林及林道巡護、造林及苗圃監工、林火搶救及防範盜伐、保育業務及資源調查等。

人倫分站劉姓退休員工表示，早年人倫分站無電可用，84年才開始有電，現在路況也比以前好很多，生活較以往更便利；水里工作站員工表示，人倫分站去年開始有網路可用，對林業工作推動有很大幫助。

南投縣 榮民 殉職

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