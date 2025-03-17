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影／南投牛運堀窯遺址遭毀 監委今現勘啟動調查

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市有建案疑挖出清代牛運堀窯遺址，文化局仍允許開發引發爭議，監委范巽綠（前排中）今會同相關單位現勘啟動調查。記者賴香珊／攝影
南投市有建案疑挖出清代牛運堀窯遺址，文化局仍允許開發引發爭議，監委范巽綠（前排中）今會同相關單位現勘啟動調查。記者賴香珊／攝影

南投市區前年有私人建案，疑發現清代「牛運堀窯遺址」，挖到昔日製糖陶器「糖漏」、陶片等窯業遺物，但仍遭開發，遭文史學者質疑破壞珍貴文資，引發爭議。監察委員范巽綠、浦忠成今現勘了解始末，後續將進一步約談相關單位調查釐清。

南投陶始於清嘉慶年間，在南投市「牛運堀」漳和里、漳興里一帶設窯，為縣內重要窯場，堪稱「南投窯」的代表，至今仍運作保留的水里蛇窯也是從其發源分支；但「牛運堀窯」多存於文獻記載，未見考古實物，直至前年發現疑似其遺址。

南投一處私人建案前年開挖興建接待中心，3月發現昔日製糖陶器「糖漏」、陶片等窯業遺物，為南投地區首次發現，經文史工作者梁志忠、台南藝術大學藝術史學系教授盧泰康等披露，文化局得知後介入調查，但最後評估未達法定遺址程度。

而因文化局認定未達遺址程度，允許建商持續開發，遭文史學者質疑破壞珍貴文資，引發爭議，並於今年初向監察院投訴，監察委員范巽綠、浦忠成今會同文化部文資局現勘，副縣長王瑞德、文化局長林榮森及梁志忠、盧泰康到場陳述意見。

副縣長王瑞德說，針對該案有聘任3名委員召開文資審議，並經施工監看，後續採多數決，認定未達遺址程度，文化局尊重專業，行政上定位為並非考古遺址，就縣府角度，有依法處置完成相關程序，但仍有不同聲音，後續尊重監委調查。

梁志忠則說，該建地挖出大量陶片，甚至糖漏等實物，是佐證南投窯發展史的重要一環，而從發現到建商預計前年10月動工，仍一大段時間可調查，文化局卻未啟動必要保護措施；盧泰康則質疑，縣府文資審議會並未找考古專業學者參與。

監察委員范巽綠表示，今到現地履勘了解事情始末，發現雙方對文資保存認知有巨大落差，而南投縣文化資產多元豐富，當地文化局應有清楚的認知及素養，並依法照程序執行，就不會類似狀況發生，後續將再約談相關單位進一步調查釐清。

南投市有建案疑挖出清代牛運堀窯遺址，但仍遭開發，文史學者質疑破壞珍貴文資，監委范巽綠（右1）、浦忠成（右2）今現勘調查。記者賴香珊／攝影
南投市有建案疑挖出清代牛運堀窯遺址，但仍遭開發，文史學者質疑破壞珍貴文資，監委范巽綠（右1）、浦忠成（右2）今現勘調查。記者賴香珊／攝影
南投市有建案疑挖出清代牛運堀窯遺址，文化局仍允許開發惹議，監委今現勘，文史工作者梁志忠（左1）出示現場發現大量陶片的照片。記者賴香珊／攝影
南投市有建案疑挖出清代牛運堀窯遺址，文化局仍允許開發惹議，監委今現勘，文史工作者梁志忠（左1）出示現場發現大量陶片的照片。記者賴香珊／攝影
南投市有建案疑挖出清代牛運堀窯遺址，文化局仍允許開發引發爭議，監委今現勘，文史工作者梁志忠（左1）當場展示現場發現的糖漏。記者賴香珊／攝影
南投市有建案疑挖出清代牛運堀窯遺址，文化局仍允許開發引發爭議，監委今現勘，文史工作者梁志忠（左1）當場展示現場發現的糖漏。記者賴香珊／攝影
南投市有建案疑挖出清代牛運堀窯遺址，文化局仍允許開發引發爭議，監委范巽綠（右1）今會同相關單位現勘啟動調查。記者賴香珊／攝影
南投市有建案疑挖出清代牛運堀窯遺址，文化局仍允許開發引發爭議，監委范巽綠（右1）今會同相關單位現勘啟動調查。記者賴香珊／攝影

南投縣 文化局 遺址

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