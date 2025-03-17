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中市污水接管用戶突破30萬戶 估116年達35萬戶

中央社／ 台中17日電

台中市污水接管戶數突破30萬戶，市長盧秀燕今天說，感謝里長及市民的配合，讓這項「看不見的工程」大幅成長。內政部次長董建宏則說，期待中央與地方通力合作，讓台中市更好。

台中市水利局今天舉行「城市良心工程─污水接管用戶突破30萬」記者會，盧秀燕、董建宏、內政部國土管理署副署長於望聖、台中市水利局長范世億等人出席，會中宣布台中市到今年2月底，污水接管戶數突破30萬戶。

盧秀燕表示，污水道在地面下容易被忽略，不像鋪橋造路顯而易見，被視為是「良心工程」，政府做家戶以外工程，而接到家戶的管線，住戶需貼錢，有的家戶還要配合大興土木造成不便，感謝水利局團隊及各區議員、里長共同努力，也感謝市民配合，讓這項「看不見的工程」得以大幅成長。

盧秀燕指出，打造宜居城市與改善環境衛生是市府的首要任務，污水用戶接管倍增計畫自108年至今，台中市內污水接管戶數已增加約13.1萬戶，占全市污水用戶接管數的43.7%，平均每年增長超過2萬戶以上。市府自112年到116年持續投入約新台幣71億元，預計116年接管戶數將達35萬戶。

董建宏說，中央從80年至今補助200億元預算進行污水道下水道工程，台灣第一個下水道工程就在台中，從日治時期開始，台中污水下水道工程很重要且是整個都市發展的核心，他代表內政部感謝市府跟中央配合，也感謝里長及住戶，做為台中市民，他也感謝盧秀燕有這麼大魄力。

董建宏表示，內政部國土署持續對台中市府補助及協助，包括補助8億元預算將污水周遭環境做改善，也補助47億多元進行整體再生水廠的建設，中科即將迎來第二座台積電，許多水資源再生及再利用很重要，未來隨著財劃法的劃分，可能地方負擔比較重的責任，期待有更多的合作，與地方民代支持，讓台中市更好。

台中市 污水 盧秀燕

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