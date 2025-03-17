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台中潭子旱溪西路自行車道4月通車 1.6公里水岸綠廊新亮點
台中市潭子區旱溪西路（潭興路至南興北二路）自行車道工程已完工將驗收，預計4月開放通行，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國等人今天視察，楊瓊瓔說自行車道移至堤頂，並拓寬為3.2公尺，搭配視覺穿透式欄杆，長達1.6公里的水岸景觀將成新景點。
立委楊瓊瓔及市議員賴朝國今天視察「潭子區旱溪西路（潭興路至南興北二路）自行車道建置工程」辦理情形，台中市觀光旅遊局、經濟部水利署第三河川局、潭子區公所等單位出席，潭子區多位里長也到場。
台中市觀光旅遊局說明，潭子區旱溪西路（潭興路至南興北二路）自行車道全長1.6公里，總經費近4400萬元，感謝楊瓊瓔立委爭取中央補助3300萬元，經濟部水利署水環境計畫支持，工程去年2月29日開工，去年12月底完工；旱溪西路自行車道規劃3.2公尺寬的專用道，搭配1505公尺長的視覺穿透式欄杆，增設3處休憩平台、LED照明設備及綠美化工程，讓整體騎乘體驗更舒適安全。
福仁里里長游豐瑋、聚興里里長黃沛綺都肯定此工程，他們認為，潭子區有天然的旱溪水岸綠帶，但過去西岸自行車道與汽機車道共構，寬度不足，讓車友騎車時常面臨危險，現在移至堤頂建置專用自行車道，提供安全的騎行空間。
市議員賴朝國表示，潭子原有潭雅神自行車道，近年利用鐵路高架化後打造「綠空廊道」，加上將啟用的旱溪西路自行車道規劃為「水岸綠廊」，相互串聯成為自行車道路網。
楊瓊瓔表示，這條自行車道地方期待已久，這次工程能在10個月內完工，展現市府團隊的高效率執行力。她說旱溪西岸過去因缺乏完整的自行車道規劃，讓車友騎乘時面臨危險，這次將自行車道移設至堤頂，進行整體景觀改善，結合旱溪水岸的優勢，營造兼具休閒、遊憩及綠美化的優質自行車友善環境。
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