農試所技轉蟎靈光驚艷國外 無害蜜蜂只殺農民大敵

紅蜘蛛一直是農民大敵，農業藥物試驗所研究20年，證實發光光桿菌產生的殺蟲毒蛋白，可有效造成兩種蜘蛛吃了腸胃俱爛致死，技轉後，今在二林鎮試用有成效的木瓜園發表成果，近50名各世代農民踴躍提問，對即問即答相當滿意。

紅蜘蛛被稱作蟎，習慣附著植物的葉背吸食汁液維生，每7天一個生育周期可快速繁殖，長期噴農藥防治會產生抗藥性，農藥殺不盡且越殺越勇成為農民十分頭痛的病蟲害，農試所研發發光光桿菌液體，很受農民重視，取得技轉的興農公司舉辦技轉產品「蟎靈光」上市發表會消息一出，會場周邊各世代農民趕來參加，聽完簡報後即一個接一個主動提問。

農民分別詢問蟎靈光可否與含有胺基酸成分的藥物混用、能否長期使用、會不會出現抗藥性、適用範圍有多廣。農試所蟲害農藥化學組研究員兼組長謝奉家表示，混合胺基酸藥物可使蟎更喜吃蟎靈光，長期使用不會產生抗藥性，可與光合菌等生物製劑混用，實驗結果對小菜蛾、吊絲蟲、灰黴病、炭疽病都有效，且不傷害食蟎瓢蟲等捕蟎昆蟲、蜜蜂，是對環境友善並無殘留疑慮的藥物。

謝奉家也說，發光光桿菌可殺蟲殺菌，效果令外國農業科技驚艷，因光桿菌類似蘇力菌非農藥，被蟎吃下肚，是以蛋白質造成蟎的腸胃道發炎潰爛致死，而光桿菌耐熱最高攝氏50度，台灣溫室最高40多度，所以適用溫室農作物，目前向政府登記應用在木瓜，其實可用在很多農作物，必須實驗後根據數據申請加大適用範圍。