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全台最大產量彰化蔥和宜蘭蔥同家族 便宜約七成價格親民

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣是全台最大青蔥產地，青蔥與宜蘭蔥同屬粉蔥，價格卻相對親民。記者簡慧珍／攝影
彰化縣是全台最大青蔥產地，青蔥與宜蘭蔥同屬粉蔥，價格卻相對親民。記者簡慧珍／攝影

天氣涼冷適合青蔥生長，全台最大產地彰化縣青蔥與宜蘭三星蔥同屬粉蔥，因天氣、土壤不同，種出的口感略有差異，三星蔥每公斤目前240元，彰化蔥共同運銷價60元，消費者做家常料理可選購味道相差不大且價格親民的彰化蔥。

根據農政單位統計，青蔥全台種植面積約4千公頃，年產10萬噸，彰化縣約1910公頃，年產約2.7萬噸，雲林縣1475公頃居次，年產2.1萬噸，宜蘭縣443公頃排第三，面積不大卻產量高，年產1.9噸。三縣市之中以宜蘭蔥身價最好，去年11月間創下每公斤交易價1470元，彰化縣緊隨其後但最高衝到每公斤370元就「上不去」。

去年12月迄今平均氣候偏涼冷適合青蔥生長，彰化縣青蔥交易最大集散地溪湖鎮，鎮農會今指出，經由溪湖共同運銷到台北拍賣，近日每天平均約2噸，拍賣均價每公斤60元，相較夏季天然災害較常發生時及春節前，價格算是便宜。

溪湖鎮農會表示，彰化蔥與宜蘭蔥同屬粉蔥，宜蘭蔥尤其三星蔥「高貴」，原因出在宜蘭天氣比彰化涼爽，土壤偏砂土，青蔥可深根生長，蔥白較長，辛香味較濃，彰化縣天氣較熱、土質較黏，青蔥的蔥白較短，辛香味跟宜蘭蔥相比較淡，不過比上不足比下有餘，南部青蔥屬水蔥，口感和香氣又更遜一籌。

彰化縣溪湖、芳苑、溪州、二林的挖仔與萬興，都是青蔥產區；芳苑洪姓蔥農說，宜蘭多雨導致產量減少，價格偏高，彰化縣今年天氣偏涼又病蟲害不多，青蔥產量大，春節過後價格再下一波，消費者應可買到價廉物美的彰化蔥。

宜蘭

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