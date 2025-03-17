洗官？監院批台中市府人事亂象 公務員直言：不這樣誰為市長賣命

監察院今指出，台中市政府有「人事任用亂象」指出「高階公務人員辭職轉任政務官後，竟短期合法回任事務官1天，之後再度回任原政務職務」造成社會觀感不佳。市府人事處表示，調動均依地方制度法及公務人員任用法等相關法令辦理，事務官並須送銓敘部銓敘審定。

監察院表示，113年間，台中市政府報請銓敘部審定7筆人事任用案，都是1到5日的短期任用，包括勞工局長在111年12月29日轉任副祕書長1天，旋即隔日回任原局長職務、建設局長在111年12月29日轉任參事1天，旋即隔日回任原局長職務等。

台中市政府人事處表示，市府無論政務官或事務官之任用，均依地方制度法及公務人員任用法等相關法令辦理，事務官並須送銓敘部銓敘審定。至於監察院的調查建議涉及人事政策及文官制度，係屬考試院及行政院職掌範圍，市府予以尊重。

銓敘部對此曾兩度退請台中市政府說明「須短期任用的理由」經台中市政府回復「借用其等專業能力」銓敘部便於同年7月28日同意銓敘相關案件。監察院針對這種「亂象」監察院賴鼎銘委員展開調查，114年3月13日提出調查報告，經監察院教育及文化委員會審議通過，籲請考試院及行政院，透過院際會商協調解決。

資深公務員指出，這類情事到處可見，不只發生在地方政府，問題在於「文官政務化」的趨勢與現象，攸關政務官的退休俸點。他舉例，有的局長只有11等，被延攬為政務官，但以前的年資無法銜接，如果放任不管，退休時的俸點原地踏步，退休金領得少，所以地方首長為了彌補，在適當時機會讓其轉任事務官幾天，再回任政務官。資深公務員表示，如果地方首長沒有照顧政務官，那誰會為首長賣命？