快訊

亞利桑那州長快閃來台拜訪台積電總部 公司回應了

遺物找到更多證據 金賽綸昔遭威脅：賠償金秀賢《淚之女王》損失

傳「富察」遭祕密起訴 陸國台辦證實：已一審公開宣判

聽新聞
0:00 / 0:00

洗官？監院批台中市府人事亂象 公務員直言：不這樣誰為市長賣命

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
監察院今指出，台中市政府有「人事任用亂象」市府人事處表示，調動均依地方制度法及公務人員任用法等相關法令辦理，事務官並須送銓敘部銓敍審定。記者陳秋雲／攝影
監察院今指出，台中市政府有「人事任用亂象」市府人事處表示，調動均依地方制度法及公務人員任用法等相關法令辦理，事務官並須送銓敘部銓敍審定。記者陳秋雲／攝影

監察院今指出，台中市政府有「人事任用亂象」指出「高階公務人員辭職轉任政務官後，竟短期合法回任事務官1天，之後再度回任原政務職務」造成社會觀感不佳。市府人事處表示，調動均依地方制度法及公務人員任用法等相關法令辦理，事務官並須送銓敘部銓敘審定。

監察院表示，113年間，台中市政府報請銓敘部審定7筆人事任用案，都是1到5日的短期任用，包括勞工局長在111年12月29日轉任副祕書長1天，旋即隔日回任原局長職務、建設局長在111年12月29日轉任參事1天，旋即隔日回任原局長職務等。

台中市政府人事處表示，市府無論政務官或事務官之任用，均依地方制度法及公務人員任用法等相關法令辦理，事務官並須送銓敘部銓敘審定。至於監察院的調查建議涉及人事政策及文官制度，係屬考試院及行政院職掌範圍，市府予以尊重。

銓敘部對此曾兩度退請台中市政府說明「須短期任用的理由」經台中市政府回復「借用其等專業能力」銓敘部便於同年7月28日同意銓敘相關案件。監察院針對這種「亂象」監察院賴鼎銘委員展開調查，114年3月13日提出調查報告，經監察院教育及文化委員會審議通過，籲請考試院及行政院，透過院際會商協調解決。

資深公務員指出，這類情事到處可見，不只發生在地方政府，問題在於「文官政務化」的趨勢與現象，攸關政務官的退休俸點。他舉例，有的局長只有11等，被延攬為政務官，但以前的年資無法銜接，如果放任不管，退休時的俸點原地踏步，退休金領得少，所以地方首長為了彌補，在適當時機會讓其轉任事務官幾天，再回任政務官。資深公務員表示，如果地方首長沒有照顧政務官，那誰會為首長賣命？

台中市 地方制度法 監察院

延伸閱讀

監察院彈劾前畜牧司長張經緯 農業部：尊重監察院職權

未與詐團劃清界限 法官石育恩與檢察官吳亞芝遭彈劾

進口雞蛋案前畜牧司長遭彈劾 農業部：尊重監院審理

進口蛋5千萬餘顆過期銷毀 監院彈劾農業部畜牧司前司長張經緯

相關新聞

影／南投牛運堀窯遺址遭毀 監委今現勘啟動調查

南投市區前年有私人建案，疑發現清代「牛運堀窯遺址」，挖到昔日製糖陶器「糖漏」、陶片等窯業遺物，但仍遭開發，遭文史學者質疑...

台中潭子旱溪西路自行車道4月通車 1.6公里水岸綠廊新亮點

台中市潭子區旱溪西路（潭興路至南興北二路）自行車道工程已完工將驗收，預計4月開放通行，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國等人今天視...

農試所技轉蟎靈光驚艷國外 無害蜜蜂只殺農民大敵

紅蜘蛛一直是農民大敵，農業藥物試驗所研究20年，證實發光光桿菌產生的殺蟲毒蛋白，可有效造成兩種蜘蛛吃了腸胃俱爛致死，技轉...

全台最大產量彰化蔥和宜蘭蔥同家族 便宜約七成價格親民

天氣涼冷適合青蔥生長，全台最大產地彰化縣青蔥與宜蘭三星蔥同屬粉蔥，因天氣、土壤不同，種出的口感略有差異，三星蔥每公斤目前...

洗官？監院批台中市府人事亂象 公務員直言：不這樣誰為市長賣命

監察院今指出，台中市政府有「人事任用亂象」指出「高階公務人員辭職轉任政務官後，竟短期合法回任事務官1天，之後再度回任原政...

影／無視告示！為探秘境 90人登山團爬欄杆硬闖北港溪峽谷

南投仁愛與國姓交界的北港溪峽谷，壯麗景致媲美太魯閣，但沿途常有落石、溪水易暴漲，管理單位公告禁入，仍吸引不少民眾擅入，昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。