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豐原太平洋百貨購物節27日登場 最高回饋35%

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原太平洋百貨上半年度最盛大的「購物節」，將在3月27日到4月23日展開。記者游振昇／攝影
豐原太平洋百貨上半年度最盛大的「購物節」，將在3月27日到4月23日展開。記者游振昇／攝影

豐原太平洋百貨上半年度最盛大的「購物節」，將在3月27日到4月23日展開，化妝品搶先預購，3月20日(四)到3月25日(二)率先推出化妝品專屬單筆滿3000送300，消費滿1萬5000再加碼贈送500元抵用券。

預購期間更祭出五檻預購必搶加碼禮，消費達指定門檻即可獲得限量精選品牌家電，再搭配國泰世華信用卡三重回饋，最高回饋達35%。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，該百貨肩負豐原共榮的使命，持續引進優質新品牌，豐富購物選擇，更不斷推出加碼優惠，公安上非常謹慎，就是要顧客們購安心、購開心，讓豐原太平洋百貨成為生活圈中不可或缺的存在。

上半年的購物節大檔，豐原太平洋百貨規劃超值回饋活動，提供搶購秘笈，教顧客如何購買到最划算的消費門檻，化妝品區3月20日到3月25日搶先預購，同享單筆滿3000送300，及滿1萬5000再加贈500的加碼優惠，還獨享五檻預購加碼禮，當日滿3萬5送日本CookingPro智能壓力萬用鍋、滿5萬送歌林語音遙控循環扇、滿8萬送百貨禮券3000元、滿15萬送伊萊克斯旗艦級豪大蒸氣氣炸鍋、滿20萬送Bluea頂級旗艦款空氣清淨機。

豐原太平洋百貨上半年度最盛大的「購物節」，將在3月27日到4月23日展開。記者游振昇／攝影
豐原太平洋百貨上半年度最盛大的「購物節」，將在3月27日到4月23日展開。記者游振昇／攝影

化妝品 百貨 豐原

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