豐原太平洋百貨購物節27日登場 最高回饋35%

豐原太平洋百貨上半年度最盛大的「購物節」，將在3月27日到4月23日展開，化妝品搶先預購，3月20日(四)到3月25日(二)率先推出化妝品專屬單筆滿3000送300，消費滿1萬5000再加碼贈送500元抵用券。

預購期間更祭出五檻預購必搶加碼禮，消費達指定門檻即可獲得限量精選品牌家電，再搭配國泰世華信用卡三重回饋，最高回饋達35%。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，該百貨肩負豐原共榮的使命，持續引進優質新品牌，豐富購物選擇，更不斷推出加碼優惠，公安上非常謹慎，就是要顧客們購安心、購開心，讓豐原太平洋百貨成為生活圈中不可或缺的存在。