豐原太平洋百貨購物節27日登場 最高回饋35%
豐原太平洋百貨上半年度最盛大的「購物節」，將在3月27日到4月23日展開，化妝品搶先預購，3月20日(四)到3月25日(二)率先推出化妝品專屬單筆滿3000送300，消費滿1萬5000再加碼贈送500元抵用券。
預購期間更祭出五檻預購必搶加碼禮，消費達指定門檻即可獲得限量精選品牌家電，再搭配國泰世華信用卡三重回饋，最高回饋達35%。
豐原太平洋百貨董事長連錦表示，該百貨肩負豐原共榮的使命，持續引進優質新品牌，豐富購物選擇，更不斷推出加碼優惠，公安上非常謹慎，就是要顧客們購安心、購開心，讓豐原太平洋百貨成為生活圈中不可或缺的存在。
上半年的購物節大檔，豐原太平洋百貨規劃超值回饋活動，提供搶購秘笈，教顧客如何購買到最划算的消費門檻，化妝品區3月20日到3月25日搶先預購，同享單筆滿3000送300，及滿1萬5000再加贈500的加碼優惠，還獨享五檻預購加碼禮，當日滿3萬5送日本CookingPro智能壓力萬用鍋、滿5萬送歌林語音遙控循環扇、滿8萬送百貨禮券3000元、滿15萬送伊萊克斯旗艦級豪大蒸氣氣炸鍋、滿20萬送Bluea頂級旗艦款空氣清淨機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言