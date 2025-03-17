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台中市汙水接管用戶突破30萬 近6年成長幅度歷史之最

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市汙水用戶接管倍增計畫，截至今年2月底，增加約13.1萬戶，全市汙水接管戶數累計突破30萬戶，台中市政府水利局今天舉行記者會說明，市長盧秀燕主持。圖／台中市政府提供
台中市汙水用戶接管倍增計畫，截至今年2月底，增加約13.1萬戶，全市汙水接管戶數累計突破30萬戶，台中市政府水利局今天舉行記者會說明，市長盧秀燕主持。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕上任後自108年起積極推動汙水用戶接管倍增計畫，截至今年2月底，增加約13.1萬戶，成長幅度為歷任市長之最多，全市汙水接管戶數累計突破30萬戶。

台中市政府水利局今天舉行記者會，市長盧秀燕感謝市民朋友配合，讓這項「看不見的工程」得以大幅成長，讓台中邁向更宜居的幸福城市。會中也頒發感謝狀給多位里長，對其協助用戶完成接管表示謝意。

盧秀燕表示，打造宜居城市與改善環境衛生是市府的首要任務，汙水用戶接管倍增計畫自108年至今，台中市內汙水接管戶數已增加約13.1萬戶，佔全市汙水用戶接管數的43.7%，為歷任市長接管戶數第一，平均每年增長超過2萬戶以上。

近6年來，台中市的汙水處理率增幅達26%，在六都中名列第一；為促進汙水接管並廢除化糞池，自去年起，市府提高每戶的補助額度，從原來的4.8萬至9萬元調升至6.5萬至15萬元，補助金額和台北市也並列六都第一。

水利局表示，市府正全力推動福田、水湳、文山等人口密集區的汙水管網建設。為縮短城鄉差距，也同步推動原縣區的豐原、大里、太平及海線等地區的分支管網及用戶接管。透天住宅化糞池廢除，提供每處5000元補助，並為短期內資金不足的用戶提供最高5000元的貸款手續費補助；中低收入戶及低收入戶的接管補助可達最高15萬元，期望藉此提升汙水接管比例，全面改善城市環境

水利局表示，除推動汙水接管外，市府也積極推動水資源循環利用與保持潔淨水源，水利局正全力推進大甲溪沿岸水質水源保護區整治計畫，現已完成梨山、環山及石岡壩等3處汙水處理系統，谷關為最後一塊拼圖，預計今年啟用，將使家庭汙水集中處理，有效減少大甲溪流域的水質汙染。

水利局表示，水湳水資源回收中心已於去年10月開始向中部科學園區提供再生水，是中部地區首座再生水供應系統。福田再生水計畫每日供應再生水5.8萬噸，為全國最大供水量，預計明年完工，有效解決高科技產業的缺水問題，並為民生用水提供更多調配空間；為拉近與市民的距離，市府更利用水資源回收中心打造咖啡廳、親子遊戲場、鄰里公園和3D彩繪打卡景點等，讓不同年齡與族群的市民都能享受。

水利局強調，水下水道建設雖隱藏於地下，但其對城市發展與環境改善的貢獻是顯而易見的。市府自112至116年將持續投入約71億元，116年累計接管戶數將達35萬戶，未來市府將爭取中央支持，啟動烏日水資源回收中心建設，進一步推動汙水下水道建設，促進城鄉發展的平衡。

台中市汙水用戶接管倍增計畫，截至今年2月底，增加約13.1萬戶，全市汙水接管戶數累計突破30萬戶，台中市政府水利局今天舉行記者會說明。圖／台中市政府提供
台中市汙水用戶接管倍增計畫，截至今年2月底，增加約13.1萬戶，全市汙水接管戶數累計突破30萬戶，台中市政府水利局今天舉行記者會說明。圖／台中市政府提供

水利局 水資源

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