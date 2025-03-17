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影／無視告示！為探秘境 90人登山團爬欄杆硬闖北港溪峽谷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
北港溪峽谷景致迷人，但沿途路況欠佳且常有落石為管制區，但仍吸引不少民眾擅入，昨更有90人登山團爬欄杆硬闖，誇張行徑令人傻眼。圖／民眾提供
北港溪峽谷景致迷人，但沿途路況欠佳且常有落石為管制區，但仍吸引不少民眾擅入，昨更有90人登山團爬欄杆硬闖，誇張行徑令人傻眼。圖／民眾提供

南投仁愛與國姓交界的北港溪峽谷，壯麗景致媲美太魯閣，但沿途常有落石、溪水易暴漲，管理單位公告禁入，仍吸引不少民眾擅入，昨更有一支多達90人的登山團，趁管理人員暫離，一群人無視封閉告示爬欄杆硬闖，誇張行徑令人傻眼。

北港溪峽谷位於烏溪上游，沿途山壁高聳、奇岩怪石，有瀑布、溫泉露頭及一線天景觀，媲美太魯閣，平時為溪床水路，人車難進入，但每隔5、6年水利單位大規模養護上游能高大圳，工程單位從惠蓀林場開設便道才能進入，成當地秘境。

只不過，該便道主要支應工程使用，沿途路況欠佳，且峭壁峽谷易有落石，也非惠蓀林場開放遊樂範圍，考量民眾安全，農田水利署在便道入口柵門公告禁止進入，但不少人為朝聖秘境仍無視公告擅入，該署關閉便道鐵門，並加派人員管制。

不料，昨天竟有一支多達90人的登山團，趁農水署人員搬運東西時暫時離開，一大票人無視鐵門上「禁止進入，危險，常有落石」告示，爬欄杆硬闖，就算管理人員返回，向警方求助勸離，但有6、70人不予理會，僅部分登山客打消念頭。

農水署南投管理處表示，該便道並非一般開放的健行路線，沿途路況欠佳，為溪床道路，曾有車輛困溪底、重機騎士摔傷等狀況，雖屬惠蓀林場未開放區域，且設柵門管制，但仍能從其他路徑進入，無實際罰則，只能勸導盡量避免意外發生。

北港溪峽谷景致迷人，但沿途路況欠佳且常有落石為管制區，但仍吸引不少民眾擅入，昨更有90人登山團爬欄杆硬闖，誇張行徑令人傻眼。圖／民眾提供
北港溪峽谷景致迷人，但沿途路況欠佳且常有落石為管制區，但仍吸引不少民眾擅入，昨更有90人登山團爬欄杆硬闖，誇張行徑令人傻眼。圖／民眾提供
北港溪峽谷景致迷人，但沿途路況欠佳且常有落石為管制區，但仍吸引不少民眾擅入，昨更有90人登山團爬欄杆硬闖，誇張行徑令人傻眼。圖／民眾提供
北港溪峽谷景致迷人，但沿途路況欠佳且常有落石為管制區，但仍吸引不少民眾擅入，昨更有90人登山團爬欄杆硬闖，誇張行徑令人傻眼。圖／民眾提供

北港 南投 落石

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