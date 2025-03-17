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氣溫驟降…彰化縣32小時68人急病送醫 3人無呼吸心跳

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣消防局統計，彰化縣從16日零時到今天清晨8時共32小 時 ，計有68人急病送救護，其中有3人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳）。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局統計，彰化縣從16日零時到今天清晨8時共32小 時 ，計有68人急病送救護，其中有3人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳）。記者劉明岩／攝影

冷氣團發威，氣溫驟降，彰化縣今天清晨最低溫攝氏約12度，消防局統計，彰化縣從16日零時到今天清晨8時共32小 時 ，計有68人急病送救護，其中有3人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳），依氣象署預報，今晚氣溫將持續下探，消防局呼籲民眾仍做好保暖，如有不適應盡速就醫。

這3個OHCA病患，均為男性，年齡從68歲到81歲。消防局強調，此一統計與平時數據大致相當，也並非一定是因天冷造成，原因仍須由醫師判定。

由於連日來，氣溫回升，甚至到達攝氏30度，很多民眾甚至還穿起短袖，但從昨天起，氣溫驟降，覺得非常寒冷，無法適應。

消防局表示，低溫仍會持續下探，提醒老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，都可以考慮做多層次的穿搭，手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

彰化縣生局建議民眾，避免飯後或飲酒後立即泡澡，並避開在清晨、日夜交替的高風險時段運動，有慢性病者應妥善控制病情及規律用藥，外出攜帶病歷卡及緊急用藥，如有如喘不過氣、胸悶、呼吸困難…等症狀，應立即送醫。

保暖 氣溫

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