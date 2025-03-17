影／讓當護理師成為榮耀 弘光科大護理論壇聚焦護理人力挑戰

我國醫療體系護理人力短缺面臨嚴峻挑戰，弘光科技大學本月舉辦「2025台灣護理論壇─護理創新、健康永續」，產官學界齊聚一堂，探討護理人力政策、人才培育與跨域創新發展，打造友善職場、提升照護品質，推動護理專業再定位，讓「當護理師成為一項榮耀」不再是夢想。

弘光科大校長蘇弘毅在論壇致詞時強調，護理專業是醫療體系不可或缺的支柱，當前人力困境需從政策、臨床到教育層面多管齊下，方能有效突破。他呼籲產官學共同合作，凝聚共識、找出解方，為護理人員打造更友善的職場環境，使民眾獲得優質且持續的健康照護服務。

來自中部地區30多家醫院及護理院校主管共同參與支持「健康台灣政策、護理創新」聯合串聯儀式，展現各界打造健康台灣的決心。兩場專題演講，由衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳分享「健康台灣政策與護理人力政策」，考選部部長劉孟奇探討「人才考選政策」，主持人為考試院考試委員王秀紅，深入剖析政策方向與未來藍圖。

蔡淑鳳指出，目前台灣領有護理師執照人數30萬9391人，實際執業人數19萬3876人，63%在醫院執業。因醫院八成護理師需要輪班，年輕世代重視生活品質及休假旅遊，導致醫院護理人員流失率逐年上升。為此，衛福部積極推動12項護理人力整備政策，包含彈性排班試辦、幸福職場認證、夜班獎勵金、護病比獎勵與臨床導師制度等，114年度更編列逾67億元預算，以強化護理友善執業環境與人力留任。

論壇下半場由弘光科大護理學院院長蔡秀敏主持「人才培育、跨域創新」論壇，與多位護理界領導者，包含台灣護理學會副理事長陳靜敏、大台中護理師護士公會理事長黃瑞芬、台中市護理師護士公會理事長徐逸民、大台中護理師護士公會前理事長莊淑婷、台中榮民總醫院護理部主任張美玉、光田綜合醫院護理部主任于素珍等人，共同研討當前困境與建言。