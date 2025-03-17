3年一次地方盛事 中市大雅永興宮老四媽遶境為地方祈福

台中市大雅區3年一次地方盛事，永興宮老四媽遶境活動昨天展開全區15里遶境祈福之旅，沿途受到信眾熱烈歡迎，媽祖鑾轎昨晚在號角隊、鑼鼓陣護衛下回鑾安座，台中市民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕扶轎返抵廟埕，與所有信眾恭迎媽祖安座。

民政局表示，永興宮老四媽遶境活動昨天由觀旅局長陳美秀代表盧秀燕市長扶轎恭送「老四媽」起駕出巡，遶境隊伍分3組鑾轎遶行大雅區15里，為地方消災祈福，沿途各里皆設香案迎接，信徒虔敬膜拜求平安。

媽祖鑾轎昨晚返回永興宮，由吳世瑋接駕，並與永興宮主委依序將媽祖等神尊請出鑾轎，信眾高喊「進哦！進哦！」眾人接力恭迎媽祖安座，眾人團拜秉疏文，宣告遶境圓滿落幕。

吳世瑋指出，永興宮3年一度的遶境活動，是地方一大盛事，感謝永興宮主委朱宗敏帶領所有幹部費心籌辦，相信媽祖慈悲、救苦救難，他也感謝廟方長期投入公益慈善，熱心參與地方事務，為地方居民帶來心靈安定的力量，盼持續發揚媽祖慈悲為懷的精神，回饋社會、造福地方。