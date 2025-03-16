彰化82歲志工榮退 接力文化傳承熱情
彰化縣文化局今天在縣立圖書館表揚績優文化志工、榮退志工等共37人，82歲阿嬤林昭枝服務到今年榮退，她在南北管戲曲館為孩子們熱心導覽和介紹，也讓傳統音樂文化走入年輕一代心中。
彰化縣長王惠美今天表揚37位志工，文化局長張雀芬等人與會，包括榮獲全國績優文化志工金質獎的張鑾娥、銀質獎的劉欽沂、陳雪梅及銅質獎的陳柏瑞、施吉松等5位志工服務年資都超過15年以上，協助各種藝文活動、演藝表演，及導覽服務。
王惠美說，更要特別向高齡榮退志工82歲的林昭枝致敬，每當國中、小學、幼稚園的孩子們到南北管戲曲館參訪時，她都非常熱心地介紹樂器，讓傳統音樂文化深植孩子們的心中。還有志工蔡嘉興是自志工隊成立起就加入，已服務40年， 40年如一日，真的令人十分敬佩。
王惠美感謝志工夥伴的無私奉獻與熱情付出，讓彰化更溫暖，今年是志工隊成立40周年，是非常具有意義的里程碑，民國75年成立的「彰化縣文化中心義工聯誼會」，如今有7隊志工服務隊，共381位志工夥伴，是政府與民眾之間最好的溝通橋樑。
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