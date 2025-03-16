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彰化食品文化節餐宴 捐助六大公益團體

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣食品流通商業同業公會今天舉辦理事長交接典禮及公益餐會，募款所得捐助六大公益團體。記者林宛諭／攝影
彰化縣食品流通商業同業公會今天舉辦理事長交接典禮及公益餐會，募款所得捐助六大公益團體。記者林宛諭／攝影

彰化縣食品流通商業同業公會今天舉辦理事長交接典禮及公益餐會，新任理事長方世文表示，希望未來能推動從一級農林漁牧、二級食品加工到三級服務業的整合，加強產業連結，行銷在地產業，甚至拓展國際市場。

食品流通商業同業公會第三屆理事長陳勝忠與第四屆新任理事長方世文今天在埔埔心鄉魔菇部落舉行交接典禮，並有公益募款餐宴，彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯等人也與會。

新任理事長、魔菇部落董事長方世文表示，原訂彰化食品文化節公益義賣園遊會因連日豪雨而取消，不過愛心不因風雨而停歇，今天的餐宴也籌得54萬多元將全數捐贈給喜樂保育院、伯立歐愛加倍庇護工場、溪州聖智啟智中心、彰化縣脊髓損傷重建協會、員林蕙馨慈善會、風之鄉文化慈善公益協會等六大公益團體。

方世文表示，食品流通商業同業公會未來希望能加強把在地一級農林漁牧作物透過二級食品加工，比如生產出美味鳳梨酥、茉莉天然香皂、葡萄、芭樂等多元產品，再透過三級服務業加強行銷管道，提供給消費者最優質的產品。

今天也邀請磺溪九怪之一的僑信國小黃榮森校長現場揮毫寫下「彰化優鮮食品文化永續共好」墨寶，並有村上國小校長黃宏田、明聖國小校長張富凱帶領的微光樂團與小朋友表演。

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