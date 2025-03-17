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南投草屯九九峰樂園近完工 氦氣球升空再等等

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投草屯九九峰氦氣球樂園接近完工，縣府表示氦氣球最快明年上半年試營運。記者賴香珊／攝影
南投草屯九九峰氦氣球樂園接近完工，縣府表示氦氣球最快明年上半年試營運。記者賴香珊／攝影

南投縣政府斥資5.22億元在草屯打造九九峰氦氣球樂園，2022年10月開工，耗時2年多，園區已見雛形，地方關心氦氣球何時升空。縣府表示，園區工程仍待驗收及裝修，氦氣球開園前才會裝設，最快明年上半年試營運。

為提振台14線中潭公路觀光，縣府看準草屯九九峰具空域發展條件，編列5.22億元經費打造全台第一座氦氣球觀光遊樂區。

九九峰遊憩園區開發案2022年10月開工，採OT模式由薰衣草森林集團旗下的久久森股份有限公司投資簽約，負責未來經營，旗下知名休閒與婚宴場域「心之芳庭」確定進駐，可望刺激當地婚宴產業及觀光。

園區施工2年多，九九峰遊憩園區周邊道路陸續完成，工地內10多棟米白色建物拔地而起「九九峰氦氣球樂園」園區門口已掛上招牌，可見雛形，但卻未見氦氣球設施，地方民眾關心氦氣球何時升空，期待開園營運。

觀光處長陳志賢說，九九峰遊憩園區正申請使用執照，並申理綠建築及智慧建築標章作業，園區基礎工程預計3月底前完工，待工程完成驗收，將點交給OT廠商進場裝修及環境營造。

遊憩區重點設施「氦氣球」已確定規格，並向法國原廠採購下訂，後續配合開園期程再引進裝設，目前縣府也外聘專家學者及府內相關單位加速研擬氦氣球自治條例草案，若順利，最快2026年上半年就能開放試營運。

南投縣 法國 綠建築

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