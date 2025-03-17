星期評論／彰化推人本交通 別各自為政

彰化縣府積極推動多項「以人為本」的交通新措施，包括路口改善、畫設標線型人行道等，讓民眾更願意使用人行空間，原值得期待，但改變道路環境、車行轉人行屢遇阻力，縣府須持續溝通化解歧見，落實行人與店家雙贏。

彰化地區發展得早，都市計畫跟不上時代變遷，市區既有街道狹小，因過往道路設計主要「以車為主」， 車道及路口配置只顧車流順暢，卻導致行人空間不足，又有公共設施、攤販、汽機車占用道路，逼得人車爭道險象環生。

規畫行人友善環境迫在眉睫，彰化縣政府爭取中央補助，陸續在校園、醫院及商圈周邊推動人本交通建設，原應獲得支持，但現實卻不一定獲全面認同。

縣府今年元月在彰化市大埔路畫設標線型人行道，這是全縣第一例，但引來反對聲浪，認為大埔路路幅小，汽機車共用車道容易塞車、發生車禍，還會影響消防車、救護車通行及垃圾車清運，店家沒有上下貨空間；也有不少用路人認為，一開始不適應，但「習慣就好」，有效改善交通亂象最重要。

無獨有偶，彰化師大前的「便當街」師生期望改善人車爭道現象。市公所獲中央補助畫標線型人行道，進德路段的店家支持，正在發包；實踐路段卻遭店家抵制，反對理由與大埔路大致相同，待市公所再開說明會，化解歧見。

彰化縣主辦2025年台灣設計展，縣府規畫從彰化火車站通往縣立美術館展場路線，路線更長包括陳稜路、光復路及中華路都將畫標線型人行道，方便遊客抵達，工程還須有效溝通。

「人本交通」是必走之路，但不能各自為政，縣府應整合工務、交通、警察及鄉鎮市公所等單位，訂定與民溝通SOP，提前預告民眾施工不便處，審慎處理施工期民眾反映問題，借助當地民代親訪社區與店家溝通，工程改善後續追蹤。以誠懇獲得信任，化解阻力，達成保障行人安全目標。